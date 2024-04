Nå venter serieåpning mot Bodø/Glimt mandag kl. 14.30 for Fredrikstads færøyske trener.

– Er Fredrikstad klar for det første møtet med Eliteserien på 11 år?

– Vi har i hvert fall gjort alt hva vi kan for at alle er klare. Vi startet i fjor med å sette en spillestil som vi kunne bruke også om vi rykket opp. Og så har vi utviklet oss på veldig mange plan. Spillene har utviklet seg mye individuelt. Vi har utviklet oss som kollektiv og lag og organisasjon. Så vi makser på alt hva vi kan. Så må vi se om det er nok.

– Er Fredrikstad god nok til å klare seg i Eliteserien?

– Vi har møtt et par eliteserielag i oppkjøringen, men jeg vet ikke hvor mye vi kan konkludere på grunnlag av treningskamper. Vi er veldig offensive på at vi kommer til å prestere til det maksimale av det vi har evne og kapasitet til.

– I fjor startet Fredrikstad med å holde tett og samtidig score få mål. Så ble det annerledes utover høsten ...

– Vi har 17–7 i målforskjell på ti treningskamper, så vi har en ganske høy snitt i kampene her med bra motstand. Vi har skapt veldig mange sjanser. Så jeg tror vi kommer til å se noe av utviklingen som vi så på høsten i fjor. Men at vi skal dominere kamper fra start i Eliteserien, som vi gjorde i Obos-ligaen i fjor, kan jeg være litt i tvil om...

– Du har ikke mange spillere som har vært på dette nivået tidligere?

– Vi kommer med et lag som ikke har særlig mye Eliteserie-erfaring, så da er du nødt til å lære fort. Det blir litt som å asfaltere mens du kjører. Vi vil være fleksible taktisk for å skape bedre forutsetninger for å få resultater.

– Men 0,7 baklengsmål per kamp i oppkjøringen er bra?

– Det er veldig bra, ja. Og vi har en veldig god struktur defensivt. Vi er veldig godt forberedt på de truslene som motstanderne kommer med.

– Hvordan er det å være en del av den stolte Fredrikstad-historien?

– Jeg tenker nok ikke så mye på den måten. Jeg synes man skal passe seg for å tenke for mye på seg selv i en slik kontekst. Jeg er mer opptatt av å være i min absolutt beste utgave. Å pushe klubben så mye som jeg kan hver eneste sekund, hver eneste time i hverdagen.

– Men?

– Men jeg har bare opplevd kjærlighet og enorm støtte og oppbakking her i byen. Og så er det litt støy som det alltid vil være rundt fotballklubber. Jeg opplever bare fornemmelsen av at det er oppriktig kjærlighet til klubben. Så jeg opplever på ingen måte noe annet enn at folk bryr seg og folk oppriktig ønsker at dette skal bli en positiv historie.

– Og?

– Og jeg er veldig opptatt av at det ikke skal skygge for spillerne og skygge for de menneskene som jobber her. Fordi jeg tror ikke vi vokser godt i skyggen. Jeg tror du heller skal se på det som noe vi er stolte av. Noe som vi kan drømme litt om, for kanskje å gjenskape noe av det. Så jeg tror det er viktig å bære på historien med riktig «mindset». Hvis den blir en tung ryggsekk, tror jeg det er helt umulig å få noe til. Så vi har vært litt bevisste på det.

– Men det er en tradisjonsrik klubb?

– Ja, men vi går ikke rundt og føler et press fordi det er en tradisjonsrik klubb. Det vil ikke hjelpe oss. Vi må se på det som en mulighetsrom. At vi kan kanskje gjøre noe veldig spennende for byen.

– Blir en politietterforsker en annerledes trener enn andre?

– Jeg tror alle trenere er selvlærte på et eller annet vis. Fordi du har helt din egen historie. Det har alle trenere. Og den reisen er den som danner dem. Du ser det hos de største trenerne.

– Hvordan jobbet du?

– Jeg var ansatt i dansk politi, utdannet i Danmark - og jobbet i en veldig organisasjon med 13.000–15.000 mennesker. Så kan du dra nytte av det også når du jobber i en mindre setting som i en fotballklubb. Og så har jeg masse erfaring innenfor etterforskning og har jobbet med tunge saker.

– Det er annerledes enn å være fotballtrener?

– Ja, når du jobber i det offentlige, så er du pliktig til å levere ekstremt nøye observasjoner og data. Så jeg tror at du får en trening i ikke å jukse. Du får trening i å være veldig, veldig rasjonell og nøktern når du ser på ting. Jeg tror det er en læring som du kan ta med deg når du ser på ting som er innen sport. Ikke la seg påvirke for mye av tendenser eller følelser eller ...

– Viser du lite følelser under kamper?

– Nei, jeg er veldig pasjonert som person. Fordi jeg har vært i sporten siden jeg kunne gå og har veldig, veldig tro på at følelsene er en del av oss mennesker. Men jeg lar ikke det ta overhånd på en kamp der jeg nødt til å ha de analytiske brillene på. Da må jeg ta grep og informere spillerne. Hvis du er emosjonell, så kan du miste den biten.

– Men?

– Men det er tider hvor du må la emosjonene få kraft. Slik at gir energi og boost til laget ditt. Men det er vil variere fra trener til trener. Eirik Horneland har en stil, Erling Moe en helt annen. Jeg tror ikke på riktig og feil.

– Hvilken spiller på FFK vil norsk fotball snakke om de neste månedene?

– Jeg tror det er mange som kan overraske positivt. Jóannes Bjartalid overrasket mange i fjor. Jeg tror Maï Traoré har et nivå ikke som han ikke har fått forløst. Vi må hjelpe han til det. I forsvaret tror jeg både Sigurd Kvile og Maxwell Woledzi har et helt enormt potensiale. Så vil jeg nevne et lite «wild card», Sondre Sørløkk, som kom til oss fra 2. divisjon i sommer og som har tatt alle med storm her i Fredrikstad.

– Så skal jeg være kjedelig og si at vi er veldig bygget på et kollektiv. Så dette er ikke et 10+1-lag med ti vannbærere.

– Hva tenker du om Eliteserien?

– Jeg kjenner den litt etter å ha møtt Bodø/Glimt med Klaksvik i 2022. Så har det vært noen treningskamper og Viking i cupen. Det er en veldig intens liga med enorm fysikk og trøkk. Og det er en taktisk liga. 14. plass på klubbrankingen i Europa forteller at norsk fotball er i stor utvikling.

– Er det en fordel for deg at du startet i Obos-ligaen fremfor å gå inn som Eliteserie-trener i 2024?

– For meg var det en fordel å starte i Obos-ligaen med FFK. For vi må vokse som klubb. Vi hadde en organisasjon som var altfor liten til å kunne håndtere Eliteserien da jeg kom. Så vi har vokst, vokst veldig fort. Vi har fått veldig mange flere mennesker, og vi har utdannet spillerne våre veldig intenst.

– Har det gått for fort?

– Vi kunne godt ha brukt ett år til for å forankre og konsolidere og sånn. Men når vi skal være ærlige, så er vi veldig tilfredse med at det har gått så fort. Og så må vi bare ta nivået.

– Har du tatt med deg mye fra Klaksvik til FFK?

– Nja, altså, jeg har tatt all min utdanning i utlandet, først i Danmark og så pro-lisensen i Norge. Og jeg har vært veldig mye på klubb-besøk rundt i Europa. Kanskje 25 klubber. Det har vært opptil en uke i klubber som Brøndby, Basel, Nordsjælland, Wolverhampton ... Jeg har vært ute og besøket trenere og tatt til meg kunnskap om hvordan det jobbes på høyeste nivå. Og så har jeg stått med Klaksvik i en situasjon der vi ønsket å bli en europeisk klubb. Det lyktes veldig godt.

– Og med dårlig motstand på Færøyene?

– Vi var veldig dominerende, og vi ville hele tiden veie vår suksess ute i Europa. Da får du det testet om det holder det du driver med.

– Hvordan er det mulig at du snakker så godt norsk?

– Færøysk og norsk er veldig beslektet, selv om ingen skjønner noen ting om jeg snakker færøysk her. Men vi er jo norske. Færøyene er et norsk samfunn opprinnelig for tusen år siden. Jeg kjenner historien godt. Vår nasjonaldag er Olav den helliges dødsdag. Vi synger og danser norske folkesanger. Jeg kjenner veldig godt til norsk historie tilbake fra år 900 til 1100 og der omkring.

– Og skriftspråket?

– Jeg snakker og skriver perfekt dansk, og dansk og norsk har jo ganske likt skriftmål. Nynorsk er kanskje ikke så lett, men hva heter det - bokmål - går fint. Jeg er litt ærgjerrig av meg. Jeg så på NRK i mange måneder før jeg flyttet hit.

