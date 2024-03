VG har fått flere tips om kaotiske tilstander i København.

I Royal Arena foregår Major-turneringen i Counter-Strike. Halvveis inn i andre map av kvartfinalen mellom lagene MOUZ og G2, valgte flere tilskuere å storme scenen, skriver dansk TV 2.

Major-trofeet skal ha blitt smadret etter at en mann tok seg inn på scenen. Norske Daniel Christensen var en av dem som fikk med seg kaoset fra tilskuerplass.

– Det var sikkert plassert 20+ vektere på scenen og plutselig sprang det seks stykker opp på scenen. En av dem så ut til knuse trofeet. Hele salen ble sjokkert og buet. Det er første gang noe sånt skjer og dette har blitt arrangert i 20 år, sier Christensen til VG.

Flere beskriver overfor TV 2 at de skal ha skjønt at noe kunne skje. Ifølge kanalen skal noen ha vært misfornøyd med en av sponsorene til G2.

– Med forståelse for at man kan stille seg kritisk over dem, så er det et offisielt lavpunkt å ta seg opp på scenen og stoppe en kamp, sier den tidligere toppspilleren Lucas Andersen til kanalen.