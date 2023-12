– Det er interesse for Sondre fra både inn- og utland. Den interessen har tatt seg opp igjen nå. Det er mange som spør og mange som ønsker en prat, sier Håvard Kleven til VG.

Han er daglig leder i Mjøndalen og hevder telefonen til stadighet ringer fra toppklubber som ønsker å se på mulighetene for å hente Sondre Granaas.

17-åringen har spilt 28 kamper i Obosligaen denne sesongen. Der har han imponert såpass at Mjøndalens sjef tror talentet forsvinner i dette vinduet.

– Jeg blir overrasket hvis vi har Sondre her på nyåret. Så er det en prestasjon som sondre har lagt ned i år som gjør at han er så aktuell for større klubber. Han har et fantastisk hjerte og har beina godt plantet på jorda. Jeg tenker at hvor enn han dukker opp etter ferien så vil han gjøre et positivt inntrykk, sier Kleven.

U-LANDSLAG: Sondre Granaas med nummer 20.

Etter hva VG forstår skal det allerede i sommer ha blitt avslått et bud på 3,5 millioner kroner fra en eliteserieklubb. Nå skal de største klubbene i Norge være interessert i å hente midtbanespilleren - som trolig vil koste over ti millioner kroner.

En klubb fra Italia skal også ha henvendt seg til Mjøndalen, etter det VG kjenner til.

– Det er store europeiske toppklubber som ønsker å vite hvordan det ligger an. Noen er på sjekke-stadiet, mens andre er mer konkret. Vi jobber med flere mulige scenarioer, så får vi se. Gutten selv må også finne den klubben som er det rette for ham. Alle muligheter er åpne, sier Kleven, som ikke ønsker å kommentere hvilke klubber som er på.

– Dette vil vel også bety gode penger for Mjøndalen?

– Sondre er gullkalven vår. Vi ønsker selvfølgelig en god overgang, men det er like viktig for oss at han går til en klubb som er riktig for ham, sier Mjøndalen-sjefen.