For i bakken ned mot oppløpet kjørte den svenske duoen Linn Svahn og Jonna Sundling inn i hverandre, noe som satte dem begge ut av balanse.

Se video øverst i saken.

Det gjorde at Stavås Skistad, som var i tredjeposisjon, kom opp i ryggen på dem.

Svahn gikk likevel til slutt i mål i ensom majestet. Bak henne ble det en knallhard kamp mellom Sundling og Stavås Skistad, der det norske skiesset var hårfint foran.

– Det var herlig å gå og en fantastisk laginnsats av Sverige. Planen var å gå fort, og Jonna er utrolig god til å dra opp tempoet. Men det var deilig å trekke det lengte strået, sier Linn Svahn i sitt seiersintervju, ifølge Aftonbladet.

Dermed slår svenskene tilbake etter lørdagens fristilsprint. Da vant Stavås Skistad duellen mot Maja Dahlqvist og Svahn. På vei over målstreken ga hun slengkyss i retning svenskene.

I etterkant ble den norske sprinteren fremstilt som en grusom hovedperson i en skrekkfilm hos svenske Viaplay.

Se video av gesten her:

Hovedtrener Stig Rune Kveen var ikke særlig begeistret over påfunnet, men Stavås Skistad tok det med godt humør.

– Jeg tenker den er helt innenfor. Det er bare litt frykt, det tenker jeg er veldig fint. Bare positivt, sa Skistad til Viaplay – og la til:

– Jeg er ikke så hårsår som svenskene. Jeg tar denne fint.

Resultater i kvinnenes sprint Vis mer ↓ 1. Linn Svahn - 3:12:20 2: Kristine Stavås Skistad, +2,13 3: Jonna Sundling, +2,13 4. Kerttu Niskanen, +3,53 5. Maja Dahlqvist, +8.00 6. Emma Ribom, +9.85

Og det er bra at ikke Stavås Skistad er hårsår, for hun har måttet tåle mye hets i sosiale medier etter sine gjentatte stikk mot svenskene. Etter lørdagens slengkyss kokte det over igjen – noe som fikk Expressen-kommentator Tomas Petterssont til å reagere.

– Dere er fra Sverige – og dere gjør at jeg skammer meg, skrev Pettersson – med henvisning til hetsen fra svensk hold.

Se video av Stavås Skistad-skrekkfilmen her:

På herresiden fulgte Johannes Høsflot Klæbo opp sprintseieren fra lørdag.

Han var knallsterk på oppløpet side om side i duell med franske Richard Jouve.

Erik Valnes ble nummer tre. Svenske Calle Halfvarsson og finnene Lauri Vuorinen og Joni Maki utgjorde resten av sprintfinalen.

Det er Klæbos seier nummer 76 i verdenscupen.