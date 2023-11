John Arne Riise og Avaldsnes sitter i nøyaktig samme posisjon nå som det de gjorde for et år siden:

To kamper skiller spill i Toppserien og spill 1. divisjon.

For etter å igjen ha havnet på nest sisteplass i serien etter fullført sesong, må Riise og co. ut i playoff om spill i Toppserien for andre år på rad.

I første kamp mot TIL 2020 scoret Avaldsnes to ganger og avgjorde kampen på tre minutter. Kaja Olsen og Maria Hovmark gjorde hvert sitt mål.

Det utgangspunktet er langt bedre enn 1–1-resultatet de fikk med seg fra første playoffkamp for et år siden.

Avaldsnes klarte med et nødskrik å holde seg på øverste nivå forrige sesong, og vant playoffen til slutt 3–2 sammenlagt over Øvrevoll Hosle.

LETTET: Det var en meget lettet Riise som gikk seirende ut av fjorårets playoff. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

TIL 2020 hadde for anledningen inntatt Tromsøs storstue Romssa Arena, men det var lite showfaktor over lagene i en jevnspilt og småkjedelig førsteomgang.

Ingen av lagene kom til en eneste målsjanse.

Men så tok Riise grep i annenomgang. Etter 67 minutter satte Avaldsnes-sjefen inn Maria Hovmark. To minutter senere stanget Kaja Olsen inn 1–0 på hjørnespark. Og så fikk Riise uttelling for byttet.

Danske Hovmark fikk ballen i beina i meget god posisjon og prikket inn 2–0.

Avaldsnes har med det to mål å gå på i returoppgjøret på Karmøy på søndag.