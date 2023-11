Oppgjøret lørdag kveld skulle vært den første kvalifiseringskampen om opprykk til Eliteserien. Vinneren skal etter planen møte Kristiansund på onsdag.

- Vi har konkludert med at det er for stor risiko å spille. Vi har samkjørt oss med ansvarlig leder på stadion, som sier at det er stor risiko for skade. Det kan vi ikke stå inne for. Kampen er avlyst, sier dommer Grøtta til Fædrelandsvennen.

Start har valgt å ikke skru på varmekablene på Sør Arena og banen skal være svært glatt.

– Dommeren bestemte at banen var farlig for spillerne. Vi har folk som er ansvarlige for banen. Vi får bare legge oss flate. Det er klart det handler om økonomi. Det er noen 10.000 det koster. Det er problematisk, sier Starts sportssjef Magni Fannberg Magnússon til Fædrelandsvennen.