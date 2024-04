Ruud har tidligere vunnet ti titler, alle på ATP 250-nivå. Søndagens finale i Monte-Carlo Masters er ATP 1000 – nivået under de fire Grand Slam-turneringene som spilles i løpet av et år. Ruud har tidligere tapt tre Grand Slam-finaler.

– Det er bare en tenniskamp til sjuende og sist. Uansett om jeg aldri klarer å vinne en ATP 1000 i løpet av min karriere, vet jeg at jeg har gitt alt hver gang, sier Ruud til NTB og legger til:

– Jeg er fornøyd med det jeg allerede har fått til i karrieren. Alt herfra … jeg skal ikke si at det blir en bonus, fordi man er sulten og vil vinne òg, men jeg tenker ikke for mye på det – ikke så mye at jeg tenker at det blir stress og press for meg.

Stefanos Tsitsipas Foto: Daniel Cole / AP / NTB

Uavhengig av utfallet i finalen vil Ruud være på sjetteplass på verdensrankingen til uken. Det er et hopp på fire plasser for Snarøya-spilleren.

– Jeg skal ut og ha det gøy, spille på den fantastiske centercourten og prøve å komme ut i hundre, sier Ruud til NTB.

Han venter seg en tøff kamp mot Tsitsipas, som Ruud leder 2–1 i kamper mot internt. Grekeren har vunnet turneringen i Monaco to ganger og er nummer 12 på rankingen.

– Stefanos er en fantastisk spiller på alle underlag, og særlig på grus, sier Ruud på en pressekonferanse.

– De siste 6-8 månedene har ikke vært perfekte for ham og han har falt ut av topp 10 på rankingen. Men han er en stabil topp 5-10 spiller.

– Jeg må forvente den beste versjonen av Stefanos.

Novak Djokovic og Casper Ruud. Foto: VALERY HACHE / AFP / NTB

Lørdagens seier mot verdensener Novak Djokovic vil han huske lenge. Før kampen hadde Ruud tapt 11 kamper mot topp 3-spillere i verden.

– Det er noe jeg kan huske for resten av livet og noe å fortelle mine barn og barnebarn i fremtiden. En fantastisk følelse, sier Ruud.

– Noen få dager i året er han mulig å slå. Jeg tenkte på det mot slutten av settet og tok fordel av det.

Det lover godt for turneringene som kommer utover våren på grusen - Ruuds favorittunderlag.

– Å ta nummer én i verden er en vill prestasjon. Historisk er det utrolig, det har ikke skjedd før at en nordmann slår nummer én i verden i tennis. Fantastisk start på den lange grussesongen, sier Øivind Sørvald til VG. Han er analyseansvarlig for Ruud.

Øivind Sørvald Foto: Erik Johansen / NTB

Dette tenker han om finalen:

– Jeg tror det blir en veldig jevn kamp. Casper slo Tsitsipas for en måned siden, men man skal være klar over at Tsitsipas har vunnet tittelen her to ganger, har funnet toppformen og er veldig god om dagen.

Finalen starter kl. 15 på TV 2s flater.