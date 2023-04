Lillestrøms superspisser uenige om påstand: – Spisser er jo late

LILLESTRØM (VG) Med kraft, finesse og et godt samarbeid, sørget Lillestrøms to superspisser for klubbens første cupfinale siden 2017. Matchvinner Thomas Lehne Olsen (31) mener det er fordeler og ulemper med å ha to kraftpakker på topp.