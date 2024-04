Varane har vunnet VM med Frankrike, Champions League fire ganger med Real Madrid og er tre ganger spansk seriemester. Midtstopperen har som levebrød å holde spisser som Erling Braut Haaland unna mål, og har headet utallige baller gjennom karrieren.

I et intervju med franske L’Equipe forteller 30-åringen at han samtidig er bekymret for hjernerystelser. Han har selv hatt flere, og nevner spesielt to ganger hvor han har blitt kraftig påvirket i forbindelse med kamper. Varane trekker blant annet frem en hjernerystelse under VM i 2014.

– Når du vet at gjentatte hjernerystelser har en potensielt dødelig effekt, sier du til deg selv at ting kan gå veldig galt. På den tiden var jeg ikke en familiefar, men i dag, 30 år gammel og med tre barn, tenker jeg annerledes, forteller Varane.

LIKER IKKE Å HEADE: Raphaël Varane prøver å heade minst mulig. Foto: Francesco Scaccianoce / Pa Photos / NTB

Ifølge Varane er spillerne i Manchester United blitt bedt om å ikke heade ballen mer enn 10 ganger per treningsøkt.

– Min syv år gamle sønn spiller fotball og jeg råder ham til å ikke heade, sier Varane.

Rådet mener Eirik Vikane ikke er nødvendig. Han er overlege ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen og har forsket på hodeskader.

– Det er overilt. Som far til tre gutter som spiller fotball, er jeg ikke bekymret, sier Vikane til VG.

Symptomer på hjernerystelse Vis mer ↓ Kortvarig tap av bevissthet. Dette varer ofte ikke i mer enn et par minutter.

Hukommelsestap i perioder før eller etter skaden.

Forvirring eller følelse av å være desorientert og ikke helt "med".

Kvalme eller oppkast er et vanlig tegn, særlig rett etter skaden.

Hodepine som ofte oppstår umiddelbart, og kan vare i flere dager.

Trøtthet og døsighet som gjør at du føler deg ekstra sliten eller har lyst til å sove mer enn vanlig.

Svimmelhet eller en følelse av å være ustødig og at det "snurrer" for deg.

Konsentrasjonsvansker og problemer med å fokusere eller huske ting. Disse symptomene er vanlige like etter hjernerystelsen, men de vil som regel gå over innen en uke. Har en person disse symptomene etter en hodeskade må du kontakte lege for å finne ut hvor mye tilsyn som er nødvendig. Kilde: HelseNorge

Overlegen viser blant annet til en studie fra Skottland da han begrunner uttalelsene sine.

– Det er ingen god forskning per i dag som viser at heading er farlig.

Ifølge Vikane er det viktig å ikke være redd for å heade ballen, for det kan skape problemer hvis man spenner nakken på en unormal måte.

Han er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, samt autorisert idrettslege. I tillegg har han en doktorgrad fra 2016 hvor han fulgte alle som var innlagt på Haukeland universitetssykehus med hodeskader over en treårsperiode.

Vikane påpeker at det er generelt få headinger i barnefotballen frem til 12–13-årsalderen. De fleste hjernerystelsene i sporten kommer fra kontakt mellom utøvere, som ved hode mot hode og albue mot hode, ifølge Vikane.

Varane ønsker på sin side å få mer oppmerksomhet rundt hodeskader i fotballen, noe Vikane støtter.

– Det viktigste er at du blir tatt rett ut av spill hvis du først får en hjernerystelse. Så må du komme gradvis tilbake i aktivitet etter én til to dager med lette økter på 10 minutter. Det er relativt ny kunnskap. Før trodde man at man skulle hvile seg helt bra, sier forskeren.

– Problemet er at passiviseringen og manglende stimulering kan gjøre at du blir overfølsom. Når du da kommer i aktivitet igjen, kan kroppen overreagere.