For mange hadde forventet at det var mangeårig trener og sykkelkommentator i TV 2, Johan Kaggestad, som skulle få prisen.

I stedet gikk den til Cato Zahl Pedersen, for hans mangeårig arbeid for parautøvernes rettigheter. Han mistet begge armene som 14-åring.

VG har vært i kontakt med Johan Kaggestads sønn, Mads. Han bekrefter et stort engasjement rundt temaet.

«På vegne av min far takker jeg for engasjementet, de mange rørende kommentarene og hilsener vi har fått i for- og etterkant av idrettsgallaen. Min far er stor fan av Zahl Pedersen og synes han er en verdig prisvinner.» skriver han i en melding.

– Umusikalsk og uforståelig at Kaggestad ble forbigått igjen. Ikke til forkleinelse for Cato Zahl Pedersen, men han kunne fått prisen et annet år. Det er også påfallende hvor tett på sine egne en Olympiatopp-ledet jury velger å legge seg, sier VGs kommentator Leif Welhaven.

Kaggestad har vært syk i flere år. Diabetes førte til nyrekollaps. I et intervju med Nettavisen i oktober fortalte han at han hadde det «sånn passe».

Juryens begrunnelse: Vis mer ↓ Ble lest opp av prisutdelerne Jonas Gahr Støre og Zaineb Al-Samarai Årets hederspris går langt utover prestasjonene i en enkeltsesong. En anerkjennelse av hvor stor innvirkning enkeltpersoner kan ha på idrettsverden. Årets vinner vil uten tvil fortsette å ha det. Årets hederspris går til en person som har imponert og beveget nasjonen i over 40 år. Både i arbeidet med sine hjertesaker og i sin evne til å sprenge grenser. Vinneren har gjennom hele sitt liv vært opptatt av enkeltmenneskets muligheter og potensial. Både i og utenfor idretten. Denne personen er også en av de mestvinnende utøverne gjennom tidene. Til tross for et stort antall medaljer, har vinneren alltid snakket varmest om at det er veien til resultatene som er den store opplevelsen. Han har gått over Sydpolen, klatret til topps til verdens sjette høyeste fjell og nesten nådd toppen av Mount Everest. Alt dette har han gjennomført uten armer.

«Cato Zahl Pedersen er for all del en verdig vinner. Men at Johan Kaggestad fortsatt forbigås ved hedersprisen er utrolig. PS- det er ingen som hadde reagert om de i verste fall delte ut to», skriver Viaplays fotballekspert Lars Tjærnås på Twitter.

«Johan, du skal iallfall vite at dersom folket hadde fått bestemme og ikke juryen så hadde du vunnet!» skriver mangeårig TV 2-reporter og Nettavisen-kommentator Ernst A. Lersveen.

Til VG sier Tore Øvrebø at begrunnelsen fra juryen og Zahl Pedersens livshistorie er begrunnelse god nok.

Jan Petter Saltvedt er kommentator i NRK og til stede i salen i Trondheim.

Årets prisvinnere Vis mer ↓ Her er prisvinnerne på Idrettsgallaen 2024: Årets mannlige utøver: Erling Braut Haaland (fotball) Årets kvinnelige utøver: Ragne Wiklund (skøyter) Utøvernes pris: Erling Braut Haaland Årets forbilde: Viktor Hovland (golf) Årets navn: Maren Lundby (hopp) Årets hederspris: Cato Zahl Pedersen (langrenn, alpint og friidrett) Årets trener: Leif Olav Alnes (trener til Karsten Warholm) Årets kvinnelige parautøver: Birgit Skarstein (roing) Årets gjennombrudd: Narve Gilje Nordås (friidrett) Årets ildsjel: Adnan Naeem Årets mannlige parautøver: Jesper Saltvik Pedersen (alpint) Årets lag: Vipers Kristiansand (håndball)

– Ja, Johan Kaggestad burde fått hedersprisen. Men vi må midt oppi dette se at det er en del kandidater som også har gjort så vanvittig mye for norsk idrett. Som Cato Zahl Pedersen har gjort. Nå har de åpenbart benyttet anledningen 30 år etter Lillehammer, som var et gjennombrudd til å få vise frem paraidrett. Det er synd at Kaggestad ikke har fått den, men vi må også fokusere på at Zahl Pedersen er en ekstremt verdig prisvinner, sier Saltvedt.