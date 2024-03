Johaug gikk i mål på Lillehammer tre minutter før nærmeste konkurrent.

Martin Johnsrud Sundby og Helene Marie Fossesholm var blant dem som var mest uenige om den knusende seieren satte de andre løperne i dårlig lys.

Fossesholm kalte Johnsrud Sundby «totalt uvitende om hvilken dame hun er», da hun fikk fortalt at langrennseksperten mente de landslagsløperne burde slått Johaug.

«Det virker ikke som om Helene Fossesholm vet hva en fødsel innebærer for kvinner. For de damene som har vært gjennom det, er de kroppslige og fysiske forandringene så store, at å regne med å komme inn i verdenstoppen på ti måneder, det er nesten utenkelig», svarte Johnsrud Sundby.

Men er det så utenkelig? Ikke ifølge Øyvind Heiberg Sundby.

– Det er ikke overraskende at man presterer godt etter graviditet. Jeg tenker at det kan gi mange fysiologiske positive effekter som en har fordel av i flere måneder etter fødselen, sier den tidligere friidrettsløperen, som har en doktorgrad i sirkulasjonsfysiologi.

Øyvind Heiberg Sundby Doktorgrad i sirkulasjonsfysiologi.

Han forteller at det er noen ting gjennom graviditeten som gjør at man faktisk kan prestere bedre enn man gjorde før.

– Det skjer mye i kroppen under graviditet, og noe av det fysiologiske som skjer er at du får mye høyere blodvolum. Det er mye av de samme prosessene som skjer ved høydetrening, forteller Heiberg Sundby.

I tillegg til doktorgraden har han vært førstehåndsvitne til dette. Kona Annie Bersagel (40) er amerikansk mester i maraton. Etter at hun flyttet til Norge har hun blitt flere ganger norsk mester i motbakkeløp. Hun vant også NM i maraton for to år siden.

– Hun ble norsk mester i motbakkeløp bare seks måneder etter fødselen. Det skal sies at vi hadde lite komplikasjoner, så hun trente helt frem til fødselen og begynte igjen noen dager etter, sier Heiberg Sundby.

Kari Flottorp Lingsom deltar her i forskningsprosjektet til Emilie Mass Dalhaug. Hun er her 34 uker på vei minstejenta med Emma. Foto: Privat

– Det er veldig imponerende uansett hvordan man vrir og vender på det, sier Emilie Mass Dalhaug til VG om Johaugs prestasjon.

Hun er stipendiat ved Norges idrettshøgskole. Der tar hun doktorgrad på prosjektet «Strong Mama», der de undersøker helse, trening og konkurranse under og etter graviditet.

Hun mener det er umulig å konkludere rundt effekten etter graviditet og fødsel.

– Det finnes per nå ikke nok forskning for å kunne si at man blir bedre etter graviditet, rett og slett fordi det ikke er forsket på det, sier Mass Dalhaug og legger til:

– Eldre forskning tyder på at utøvere som trener mye og bra under svangerskap kan få en økt VO2-maks etterpå. Men det er snakk om små studier, og vi vet ikke nok.

Hun forteller videre at de få studiene som eksisterer er rundt tjue år gamle.

– Det er få å forske på og det er lite penger til forskning på kvinnehelse generelt.

Heiberg Sundby er helt enig med at det er lite forskning på området og spesielt på effekten på toppidrettsutøvere.

– Men det å få økt blodvolum gjennom graviditet og så bli kvitt så mange kilo på én dag ved fødsel, det har en udiskutabel effekt, sier han.

Han innser at man vil gå ned i antall treningstimer, men han mener at effekten av enkle økter vil kunne ha mye større gevinst som gravid.

– Man er jo naturlig nok tyngre, så selv en lett joggetur vil gi god effekt på hjertet. Man får en ekstra god styrketrening for hjertet som man tar med seg etter fødselen.

– Det høres ikke ut som du utelukker et eventuelt VM-gull til Johaug neste år?

– Ikke på grunn av fødselen, nei. Det ser jeg ikke som noen begrensning. Så det vil jeg ikke si er noen unnskyldning i det hele tatt.

Gunn-Rita Dahle Flesjå Tidligere toppsyklist.

OL-mesteren på sykkel, Gunn-Rita Dahle Flesjå, tok EM-gull bare seks måneder etter at sønnen Bjørnar kom til verden.

– Mentalt blir du kanskje enda sterkere etter en fødsel. Enda råere. Du vet at du må prioritere riktig, du trener gjerne litt smartere og innerst inne har du troen på at den dagen det gjelder, så kan du igjen bli verdensmester. Jeg er sikker på Therese vet hva som må til.

– Hva tenker du om at hun fortsatt vurderer om hun skal gjøre comeback?

– Vi bestemte oss heller ikke før fødselen om vi skulle satse videre. Vi ville se an hvordan både gutt og mamma hadde det. Men jeg tok EM-gull i maraton i Estland bare seks måneder etter fødselen, sier Dahle Flesjå.

– Er det det fysiske eller det mentale som er viktigst?

– Når du har vært verdens beste før, så vet du hva som må til. Du blir en mer reflektert og fornuftig utøver. For oss ble fødselen endringen som gjorde at vi fortsatt var sultne og som gjorde at vi bestemte oss for å komme tilbake.

Kari Flottorp Lingsom har ammestopp med Mali, den gang to måneder gammel, under en halvmaraton. Foto: Privat

Den tidligere triatlon-profilen Kari Flottorp Lingsom kom selv tilbake etter sin første fødsel. Hun har særlig merket seg det Therese Johaug sier om at hun kjenner på samvittigheten:

– Det er viktigere enn det fysiske - å legge til rette for at samvittigheten skal bli bra. Hun må benytte muligheten nå som hun har bare ett barn!

– Fysisk er du sterkere en periode etter fødselen, men mentalt blir du mye sterkere.

– Hvorfor?

– Du har vært gjennom din tøffeste prestasjon noen gang og gått gravid. Det er lettere å forberede seg til Norseman enn å føde og være småbarnsmamma, smiler Lingsom, som er tidligere vinner av styrkeprøven Norseman.

Da VG ringer, har hun nettopp tatt 200 sit-ups i stua med sin 15 måneder gamle datter.

– Therese var kjempeflink til å trene hele svangerskapet og kom raskt i gang etter fødselen. Når du trener med en tyngre kropp og så blir lettere, sier det seg selv at du er blitt sterkere i den perioden.

– Det skulle ha vært flere kvinner som kom tilbake etter fødsel. Fysisk er det vanligvis ikke noe problem, det handler mer om samvittigheten, mener Kari Flottorp Lingsom.