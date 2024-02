Det skriver Reuters. Messi spilte i stedet onsdagens kamp mot Yokohama F. Marinos i Japan.

Ifølge Reuters solgte kampen i Hongkong 40 000 billetter, mens det i Tokyo i Japan var flere tomme seter med bare 28,614 solgte billetter.

Miami-trener Gerardo Martino forklarte fraværet med at Messi ble vurdert som uaktuell på grunn av en skade. Det har skapt sterke reaksjoner.

Den kinesiske statskontrollerte avisen Global Times stiller spørsmål ved om Hongkong blir forskjellsbehandlet. Avisen skriver at flere fans hadde reist over tolv timer for å se Messi spille.

– Kampen i Hongkong ble den eneste av Messis seks oppkjøringskamper på denne turneen hvor han har vært fraværende. Situasjonen har forsterket tvilen om integriteten til Inter Miami og Messi selv, skriver avisen.

STO OVER: Messi sto over kampen mot Hongkong på grunn av skade, men spilte mot Yokohama få dager senere. Foto: PHILIP FONG / AFP / NTB

Onsdag la Messi ut en beklagelse på det kinesiske sosiale mediet Weibo.

«Alle som kjenner meg vet at jeg alltid vil spille, spesielt i disse kampene hvor vi reiser så langt og fans gleder seg til å se oss», skrev han.

På samme plattform har Messi møtt kraftig kritikk fra brukere. Argentineren kalles blant annet for «klovn» og anklages for å «bare skape trøbbel».

Hongkongs myndigheter uttrykker skuffelse og etterlyser en forklaring fra arrangørene og klubbene.

Denne artikkelen er laget ved hjelp av AI-verktøy fra Anthropic, og kvalitetssikret av VGs journalister.