Det sa Bayer da han inntok vitneboksen, over video, i Buskerud tingrett torsdag ettermiddag.

Østerrikeren spilte en sentral rolle i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) før han sluttet i 2008. Han anses fortsatt som en nær venn og støttespiller av Anders Besseberg.

Torsdag lurte Bessebergs forsvarer på om Besseberg, slik Bayer kjenner ham, er typen til å motta gaver for å skjule doping:

– Nei, det kan jeg aldri forestille meg, svarte Bayer.

– Kan du begrunne det?

– Allerede da IBU ble stiftet i 1993, så erklærte Besseberg en kamp mot doping, sier den tidligere IBU-toppen.

Han er i dag pensjonist og bosatt i Østerrike.

– Den aktive kampen som Anders Besseberg bedrev førte til at han ble valgt inn i styret til Verdens antidopingbyrå. Det viste helt klart at man verdsatte Anders Bessebergs kamp mot doping, sa Bayer.

STØTTER BESSEBERG: Peter Bayer (t.v.) jobbet i en årrekke sammen med Anders Besseberg og tror ikke på anklagene mot nordmannen. Til høyre sitter tidligere visepresident i IBU, Gottlieb Taschler. Han ble idømt betinget fengselsstraff etter å ha kontaktet dopinglegen Michele Ferrari, i den hensikt å hjelpe sønnnen - en profilert skiskytter - med doping. Foto: Foto: Imago / Bildbyrån

Han snakket så lenge og så varmt om Bessebergs kamp mot doping at 77-åringens forsvarer til slutt så seg nødt til å stanse ham.

Uenige

Tidligere i rettssaken har det kommet frem at Johann Olav Koss, som driver en organisasjon som jobber for varslere og utøveres rettigheter, var langt mer skeptisk. Koss var bekymret for tingenes tilstand i IBU under Bessebergs ledelse.

Tidligere visepresident i Wada, Linda Hofstad Helleland, har i VG-podkasten «Skandalepresidenten» gitt uttrykk for det samme.

Men Peter Bayer støtter Anders Besseberg, som står tiltalt for grov korrupsjon fra tiden som president i IBU.

Russiske prostituerte, jaktturer og en BMW står sentralt i tiltalen mot 77-åringen fra Vestfossen. Det gjør også tre eksklusive klokker, som Besseberg erkjenner å ha mottatt fra russiske myndighetspersoner.

En byttet han angivelig til seg i en badstue. En annen, verdt 195.000 kroner, fikk han etter å ha ledet sitt 100. styremøte i IBU. Og en siste omtaler Besseberg som et forsøk på bestikkelse fra Aleksander Tikhonov.

Nordmannen ville levere tilbake klokken, men lyktes aldri med dette, hevder han. Klokken var verdt 78.000 kroner.

– Er det vanlig i idretten å få klokker som gaver? undret Bessebergs forsvarer i retten torsdag.

– Ja, i idrettsverden er det helt vanlig at man utveksler gaver ved større tilstelninger. Jeg kan for eksempel nevne at under OL så fikk jeg som generalsekretær og presidenten (Besseberg) klokker fra Seiko, som var hovedsponsor. Og var det IBU-kongresser så ble det ofte gitt gaver til styremedlemmene, svarte Bayer.

MER KRITISK: Nicole Resch, som satt som generalsekretær fra 2008. Foto: CHRISTIAN BRUNA / EPA / NTB

Han fortsatte:

– I Russland var det vanlig å få en klokke som gave. Man har også hatt andre gaver, som vinglass, klær, bildebøker, t-skjorter og alt slikt. Slike gaver ble gitt til alle offisielle medlemmer i komiteen og til trenere, tekniske komiteer, og til medierepresentanter og sponsorene.

– Sjekket du hva klokken fra Seiko var verdt?

– Nei, jeg var ikke interessert i noe sånt, svarte Bayer.

– Ikke greit

Tidligere på dagen hadde Nicole Ruhr (tidligere Resch) vitnet. Hun tok over som IBUs generalsekretær på fast basis i 2008. 47-åringen var kritisk til Besseberg i sitt vitnemål, der hun snakket mye om det hun opplevde som prostituerte i sfæren rundt de mannlige IBU-toppene.

Ruhr hadde et helt annet syn på dette med gaver i idretten, fortalte hun.

Hun var ikke kjent med at Besseberg hadde mottatt kostbare klokker fra russiske ledere.

– Var det, etter ditt syn som generalsekretær, greit å ta imot gaver med den verdien?

– Jeg synes ikke at det var greit, svarte Ruhr.