Kvart på ett natt til fredag kunne RBKs medlemmer gå hjemover, etter et sekstimers årsmøte av de sjeldne.

Kvelden startet med at medlemmene gikk både inn for å fjerne videodømming i norsk fotball og hadde sagt nei til muligheten for å få investorer inn i økonomisk pressede RBK.

Styrets forslag til budsjett ble også stemt ned, og det ble bestemt at man skulle finne 1,8 millioner kroner ekstra til kvinnenes budsjett, slik at underskuddet ikke ble større enn herrenes budsjetterte.

Etter nærmere fem timer med årsmøte kom en ny sjokkvending: RBK-medlemmet Odd Magne Grøntvedt stilte benkeforslag på ny styreleder i Rosenborg. Han ville ha Ståle Gjersvold inn, og Cecilie Gotaas Johnsen ut som styreleder.

Dermed ble det avstemming. Det endte med at Gotaas Johnsen fikk fortsette - med 292 mot 180 stemmer.

RBKs nye styre Vis mer ↓ Styreleder: Cecilie Gotaas Johnsen, på valg, 1 år.

Nestleder: Mikael Forselius. på valg, 2 år.

Styremedlem: Tore Reginiussen, på valg, 2 år.

Styremedlem: Ola By Rise, på valg, 1 år

Styremedlem: Ingvild Farstad, på valg, 2 år.

Styremedlem: Bente Kristine Malmo, på valg, 1 år

Styremedlem: Arne Nypan, på valg, 2 år

Varamedlem: Gisle Selnes, på valg, 1 år.

– Det begynner å bli seint. Jeg takker årsmøtet for engasjement, åpenhet og ærlighet, sa Gotaas Johnsen som avslutning.

Da hadde hun virkelig blitt utfordret:

– Vi trenger en ny identitet med konkrete handlingsplaner. Vi kan ikke se på at det renner penger ut av klubben, sa Grøntvedt.

«Hun leder en klubb i kraftig splittelse.» skriver Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli.

Valgkomiteen hadde innstilt på at Gotaas Johnsen skulle få to nye år som leder.

Gjersvold var kandidat i 2020. Da gikk Nils Arne Eggen opp på talerstolen og sa «din tid vil komme, Ståle». Ivar Koteng fikk da fornyet tillit.

Ståle Gjersvold sammen med Nils Arne Eggen i 2020. Foto: Ole Martin Wold / NTB

I løpet av årsmøtet torsdag sier Gjersvold at han bestemte seg for å takke ja til å være benkeforslag.

– Det her kommer i siste liten. Jeg har vært kandidat til å være styreleder for fire år siden. Jeg har blitt spurt tidligere om å være benkeforslag, og det er jeg skeptisk til. Så har jeg vært på det årsmøtet i kveld og det som har skjedd gjorde at jeg sa ja kvart over ti kveld. Vi er en splittet klubb. Det er ikke bra. Vi kan ikke ha årsmøter hvor styrets forslag stemmes ned flere ganger, sier Gjersvold på talerstolen.

– Medlemmene må bestemme om jeg er riktig kandidat, men vi kan ikke ha mange slike årsmøter igjen, sier Gjersvold.

Cecilie Gotaas Johnsen gikk så opp for å svare. Hun begynte med en historie om sitt forhold til RBK.

– Da jeg kom inn i styret så jeg en verden jeg kanskje ikke var forberedt på. Jeg tenkte at det som er viktig nå, er å gjenvinne publikum og bygge stein på stein.Så har vi ikke vært gode nok på å opprettholde prestasjonskulturen vi skulle hatt. Da går lag fort forbi, sier Gotaas Johnsen.

– Jeg er kanskje ikke den som er mest ekstrovert, men å stå i løpet over tid er min fremste integritet. Jeg mener dette er et sunt demokrati hvor vi er uenige om enkeltsaker. Vi har ingen problemer med å forstå hvor medlemmene vil. Det er ikke noe nederlag. Vi tar det til etteretning og jeg mener det er tillitsvekkende at vi tør å ha disse diskusjonene. Jeg brenner for å jobbe med dette videre hvis årsmøtet ønsker meg, sier Gotaas Johnsen.

