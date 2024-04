Den engelske storklubben skal som kjent møte Rosenborg mandag 15. juli i et oppgjør som vises på VG+ Sport.

Nå får VG opplyst at også Brann fikk forespørsel om å spille mot United den dagen.

– Jeg vet ikke hvem som har sagt det til deg, men for oss passet det ikke med terminlisten. Det var klin umulig. Vi har kamp to dager tidligere og skal begynne i Europa rett etterpå, sier Horneland til VG.

– Hvordan så du på verdien av en potensiell kamp mot et lag som United?

– Jeg tenkte ikke så mye på det. Jeg tenkte på terminlisten først. Så lenge det ikke passer, så passer det ikke. Vi må forholde oss til hva vi kommer fra og hva vi skal inn i. Vi kunne ikke hatt en hviledag imellom kampene, sier Brann-sjefen.

BESTEMTE SEG RASKT For Eirik Horneland var det aldri noe alternativ å møte Manchester United i sommer.

Horneland forteller at «det er lenge siden» de fikk spørsmålet om de ønsket å spille mot Manchester United.

Han påpeker at Rosenborg har to dager hvile etter trøndernes bortematch mot Sarpsborg fredag 13. juli, mens for Brann var det umulig siden de spiller dagen etterpå mot FK Haugesund.

INGEN UNITED TIL STADION: Supporterne til Brann skapte liv under fjorårets møte med Bodø/Glimt. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

I Trondheim har RBKs supporterklubb uttalt seg kritisk til at laget skal spille mot Manchester United. De vil avstå fra å synge støttende sanger under matchen.

– Vi fra vårt ståsted er prinsipielt imot denne typen showkamper som kun har et kommersielt formål, sier Kjernen-leder Bjørn Skar til Adressa.

– Vi forstår hvorfor klubben velger å gjøre det gitt at man er i den situasjon man er i økonomisk, legger han til.

RBK-trener Alfred Johansson mener på sin side at det blir god matching for laget.

– Vi er en klubb med ambisjoner om å konkurrere nasjonalt så vel som internasjonalt. Det er derfor en fin og lærerik mulighet for spillerne våre å teste seg mot internasjonal motstand, sier Johansson.

Bjørn Takle Friis sluttet som kommunikasjonsdirektør for Coop i fjor etter 16 år i dagligvarebransjen. Deretter ble han partner og daglig leder i Scandsports, det norske selskapet som står bak Manchester Uniteds Norge-besøk.

Han forteller at de har vært i kontakt med flere norske klubber i arbeidet med å bringe den engelske giganten til landet.

– Vi snakket blant annet med Brann, både om muligheten for sommeren og fremtiden. Denne gangen passet det best med Rosenborg, forteller Friis til VG.

Bjørn Takle Friis Daglig leder, Scandsports

Han lever godt med at enkelte er kritiske til showkampen.

– Det vil alltid være kritikk, uansett hva man gjør. Det viktigste beviset for oss er at kampene blir utsolgt. Rosenborg har vel solgt rundt 20.000 billetter allerede. Vi er et nytt selskap som har det kjempegøy med det vi gjør. Vi gleder oss til kampen i sommer.