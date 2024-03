Fem minutter før pause skjedde nemlig det som virket å skulle gjøre dette til en svært trivelig påskeaften for Chelsea-fansen på Stamford Bridge.

Lorenz Assignon lagde straffe og fikk sitt andre gule kort.

Burnley-trener Vincent Kompany fikk rødt kort for protester

Cole Palmer satte inn straffen og sendte Chelsea i ledelsen

Chelsea gikk til pause med en god følelse og et håp om svært tiltrengte poeng.

Samtidig, ikke altfor langt unna, slet rivalene Tottenham. Tidligere Manchester United-talent Tahith Chong hadde sendt Luton i ledelsen allerede etter tre minutter.

Etter pause skulle det snu for begge lag.

Tottenham snudde etter et selvmål av Issa Kabore og en scoring av Heung-Min Song. Da hadde også Spurs vært millimeter unna en scoring, men mållinjeteknologien er nådeløs:

Tilbake på Stamford Bridge slet Chelsea mer. Joshua Cullen hadde utlignet for Burnley. Cole Palmer scoret sitt andre med tolv minutter igjen, og hjemmefansen trodde de kunne puste lettet ut.

Tre minutter senere: 2–2 ved Dara O’Shea etter en stor tabbe av Petrovic. Burnley hadde kommet tilbake to ganger, med én spiller mindre på banen.

– Det er nesten ikke til å tro, utbrøt Viaplay-kommentator Rolf Otto Eriksen.

Mauricio Pochettino og hans gutter kan egentlig prise seg lykkelig for at de fikk med seg ett poeng. For sjansen til Jay Rodriguez like før ordinær tid var enorm.