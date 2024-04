Nå ser det ut til å løse seg for rallyprofilen fra Spydeberg.

– Det var viktig å få til en løsning, slik at vi kan bli boende på gården, sier en lettet Solberg til VG.

Han er dypt takknemlig til Askim og Spydeberg Sparebank, som har lagt inn et bud på ti millioner kroner på gården.

– Det har vært krevende tider for Henning. Det har vært en rekke konkursbegjæringer som vi har måttet imøtegå, sier hans advokat Hans Kristian Skarpholt.

– Ved at Askim og Spydeberg Sparebank nå legger inn et bud på ti millioner kroner, blir det en totalløsning som også dekker gjelden til Sparebank1 og som gjør at Henning kan beholde eiendommen, fortsetter advokaten.

Henning Solberg med kona Maud på Norden-premieren på «Moulin Rouge» på Chateau Neuf i august 2023. Foto: Mattis Sandblad / VG

Henning Solberg selv:

– Det viktigste er at vi nå får beholde gården. Vi trenger ikke å flytte. Dette har hengt over meg i lang tid – fra begjært tvangssalg til at gården faktisk ble lagt ut på tvangssalg for et halvt år siden. Det har ikke vært noe hyggelig å leve med denne situasjonen.

Banksjef Emil Inversini er sparsom med kommentarene, men sier til VG:

– Jeg kan bekrefte at vi har lagt inn bud på eiendommen, men jeg kan ikke kommentere konkrete kundeforhold i media.

Gården har ligget ute på Finn med en prisantydning på 12 millioner. Nå velger altså banken å betale 10 millioner.

Dette betyr etter alt å dømme at Solberg fortsatt blir stående som eier – med et lån til banken.

Dette er saken Vis mer ↓ September 2019: Henning Solberg blir begjært konkurs av sin tidligere forretningspartner Ramiz Safdar, som krever 11,7 millioner kroner. November 2019: Henning Solberg får medhold i Heggen og Frøland tingrett i konkurssaken mot seg, ettersom retten mente det ikke var tilstrekkelig bevis for at den samlede gjelden til Henning Solberg var større en verdien av eiendelene hans. Safdars krav ble redusert fra 11,7 millioner kroner til rundt 2,6 millioner kroner av tingrettens dom, som Solbergs advokater mente han hadde eiendeler nok til å gjøre opp. Safdar anket avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett. Februar 2020: Borgarting lagmannsrett opphever kjennelsen til tingretten og ber Heggen og Frøland tingrett vurdere konkursbegjæringen på nytt, ettersom de mente det var mangler ved dokumentasjon og bevisføring. Solberg anker til Høyesterett. April 2020: Høyesteretts ankeutvalg forkaster anken fra Henning Solberg, som gjør at partene igjen må møtes i tingretten. Juli 2020: Partene inngår forlik i konkurssaken og Henning Solberg betaler kravet på 2,6 millioner kroner, men nye søksmål ble varslet. Safdar tar ut søksmål mot Solberg 31. juli, mens Solberg går til motsøksmål grunnet urettmessig krav om konkurs. Mars 2021: Henning Solberg dømmes i til å betale 470 000 kroner av tingretten. Begge parter anket saken. Juni 2022: Tingretten dømmer Henning Solberg til å betale 4,5 millioner kroner til selskapet Dekknor. De 4,5 millioner kronene han nå er dømt til å betale, omfatter biler, ubetalte fakturaer, kontantuttak og garanti for gjeld, skriver Finansavisen. 600.000 kroner er renter og sakskostnader. April 2023: Safdar trekker konkursbegjæringen mot Solberg etter at partene inngår utenrettslig forlik. September 2023: Gården til Henning Solberg blir lagt ut på tvangssalg av to banker. Kilder: NTB, Dagens Næringsliv, Finansavisen, VG, dom av 4. juli 2022.

– En stor takk til Inversini som har sett muligheter, sier Henning Solberg.

Finansavisen skrev høsten 2019 at Henning Solberg har hatt en gjeld på minst 70 millioner kroner. Dette avviser Solberg og hans advokat:

– Med min kjennskap til Hennings økonomiske situasjon, er dette tatt helt ut av luften, sier advokat Skarpholt.

Henning Solberg svarer dette da VG spør om hans gjeldsproblemer da er løst:

– Dette løser hele floken for meg. Jeg har ingen pågående tvister og ikke annen gjeld. Alle kreditorer har fått oppgjør. Det er bare bankene som jeg har hatt et uavklart forhold til.

Gården i Spydeberg i Østfold har ligget ute på tvangssalg siden september 2023. Foto: Faksimile fra Finn.no

– Du har heller ingenting uavklart med din tidligere forretningspartner Ramiz Safdar?

– Nei!

Henning Solberg har sjokkert med comeback i rallyskogen denne vinteren og leder NM etter tre løp. Han kjører for et ungarsk team som tilbød ham gratis sete.

– Nå har jeg fått tre nye løp til sommeren med dem. Jeg skal gjøre alt for å finne NM i en alder av 51 år!

Den dyrkede jorda på gården til Henning Solberg er forpaktet bort i en avtale over ti år. Han bruker selv grisehuset til verksted for bilene sine.

Vil du lese mer om motorsport? Alt om førerne, lagene, banene og duellene i 2024-sesongen får du i VGs store Formel 1-magasin. Det kan kjøpes i vår nettbutikk (fri frakt!)