– Utfor er en greie som man må være 110 prosent klar for. Om man står over et renn, er det kanskje lurt, i stedet for å stå over resten av sesongen, sier Kilde i intervju med Viaplay.

Nordmannen måtte fraktes bort med helikopter etter et dramatisk fall i bunnen av den legendariske utfortraseen i Wengen. Han slapp unna brudd. Kilde ble operert lørdag kveld. Han må gå med gips i minst seks uker.

Flere har vært kritiske i etterkant. Marco Odermatt sa han håpet det aldri igjen ble tre renn på tre dager. FIS’ renndirektør Markus Waldner har sagt at de må gjøre endringer.

– Jeg ligger her nå. Det ville ha vært rart om jeg ikke var enig, sier Kilde i Viaplaly-intervjuet.

Han forklarer situasjonen for alpinstjernene:

– Det er totalpakken som teller. Tre renn kan gå, men du må se hele pakken. Du har to treninger, to nummertrekninger og tre premieutdelinger. Odermatt var på alt. Jeg var på alt, helt til jeg falt. Jeg var også syk på forhånd.

– Jeg synes det blir for mye om man har program på kvelden i tillegg. Premieutdelingen dagen før den utforen startet klokken 19 på kvelden, og etter utforen var vi ikke på hotellet før halv fire. Da er det fra 15.30 til 19 du får tid til å restituere.

– Så er det mange tusen mennesker som hyper deg klokken 19 kvelden før du skal kjøre verdens lengste utfor. Da kan du gjøre det regnestykket selv, sier Kilde - og fortsetter:

– Og så er det to dager pause før det er Kitzbühel - som er verdens farligste utfor. Man har et veldig tett program, og jeg tror man må ta en ordentlig runde på det.

HYGGELIG BESØK: Aleksander Aamodt Kilde med kjæresten Mikaela Shiffrin på sykehuset. Foto: Privat

Det har vært ulykke på ulykke for verdens beste alpinister denne sesongen. I Bormio var det Marco Schwarz, i Wengen den unge sveitseren Marco Kohler og i Wengens super-G den franske stjernen Alexis Pinturault. Så Kilde i utfor.

Den norske alpinsjefen Claus Ryste sa i et intervju med VG tidligere denne uken:

– Vi har alltid vært på det spektakulære. Snittfarten har økt i storslalåm, super-G og utfor. Vi kan ikke øke mer på fart. Vi må ha en seriøs diskusjon på snittfart og utvikling. Det temaet må opp. For større fart betyr større konsekvenser, sa mannen som har vært norsk sportssjef helt siden 2010.