Sist Klæbo røk i en semifinale var under verdenscupen i Lillehammer i 2018.

Klæbo har vært fullstendig dominerende på sprint i mange årene, han ble verdensmester på sprint i 2019, 2021 og i 2023. Han ble også olympisk mester på sprint i 2018 og 2022. Men fredag ettermiddag var han ikke rask nok.

Både Ansgar Evensen og Erik Valnes var foran Klæbo i mål i semifinalen. Dermed var muligheten for trønderen å gå videre på tid. Men det klarte ikke 27-åringen. De to lucky loser-plassene tok Valerio Grond fra Sveits og Harald Østberg Amundsen i semifinaleheat nummer to. Even Northug var best i den semifinalen.

Klæbo fikk influensa i julen og måtte stå over Tour de Ski.

Norge hadde seks løpere i kvartfinale, fem videre til semifinale og fire i finale. Den eneste som ikke tok seg videre av de norske var altså Klæbo.

Harald Østberg Amundsen vant Tour de Ski og rykker ytterligere fra Klæbo sammenlagt i verdenscupen etter fredagens sprint.

Det er tre renn i tyske Oberhof denne helgen. Lørdag er det 20 kilometer fellesstart, mens det avsluttes med stafetter søndag.