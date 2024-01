– Dere får meg til å gråte, utbrøt Eriksson da han til stående applaus ble tatt imot på scenen.

Rett før det hadde en rekke store stjerner takker «Svennis» for det han gjorde som landslagstrener for det engelske landslaget.

– Jeg ønsker å sende kjærlighet til deg og familien din, og jeg ønsker å takke deg for at du ga meg debuten på landslaget. Du er en stor fotballmann, men fremfor alt så er du et fantastisk menneske, sa tidligere Chelsea-kaptein John Terry.

– Jeg fikk aldri muligheten til å takke deg for hjelpen og støtten du ga meg. Tusen takk, sa tidligere Manchester United- og Everton-spiller Wayne Rooney.

Det var en rørt «Svennis» som sto på scenene på Sveriges idrettsgalla. Foto: Christine Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån / NTB

– Det er mye kjærlighet og respekt for deg her. 5–1-seieren over Tyskland vil alltid være en del av engelsk fotballhistorie. Ha en nydelig kveld og ta vare på deg selv, sa nåværende landslagstrener for det engelske herrelandslaget Gareth Southgate.

– Jeg tror ikke jeg fortjener alt dette. Tusen takk. Jeg har ikke mer å si, tusen takk for alt, sa en rørt «Svennis» på scenen før han delte ut prisen for årets trener.

Sven-Göran Eriksson, eller «Svennis», fortalte nylig at han er alvorlig kreftsyk og at han i beste fall har ett år igjen å leve.

Svensken trente det engelske herrelandslaget i fotball fra 2001 til 2006. I tillegg tok han IFK Göteborg til Uefa-cupseier i 1982 og trent flere klubblag i Italia og England.

Han vant Serie A med Lazio i 1999/2000-sesongen.

På vei inn til festen ble han hyllet av flere svenske idrettspersonligheter.

– Han har betydd veldig mye, sa Sveriges og Norges tidligere landslagssjef Lars Lagerbäck.

– Han tilhørte generasjonen som kom etter Bob (Houghton) og Roy (Hodgson), og han har gjort en utrolig god jobb som trener uansett hvor han har vært. Ser man på internasjonale jobber, er han den som har satt Sverige mest på kartet i fotballen, muligens sammen med Lennart Johansson, utdyper han.

Den tidligere landslagskeeperen Thomas Ravelli kaller Erikssons kreftdiagnose «ekstremt tragisk og trist».

– Jeg sendte ham en melding og fikk svar også. Så jeg håper vi kan feire ham litt i kveld, sa Ravelli på den røde løperen.

Foto: Christine Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån / NTB

Friidrettslegenden Stefan Holm, som i likhet med «Svennis» er fra Värmland, sier han mottok kreftnyheten med sjokk.

– Det han gjorde med IFK Göteborg og så internasjonalt med Benfica, Lazio og ikke minst som engelsk landslagssjef ... Å komme til fotballens hjemland og ta over det stolteste de har. Han har markert seg i svensk idrettshistorie og i verdens idrettshistorie, sa Holm på vei inn til mandagens galla.

Det er ikke kjent om Eriksson får noen form for hyllest under selve gallaen i Stockholm.