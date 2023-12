Det får VG bekreftet av ITA (International Testing Agency). Organisasjonen opplyser at de har kommet til en «enighet om konsekvenser» med Borgen, som har resultert i en utestengelse på under tre måneder – fra 12. april til 11. juli.

– Denne prosessen er effektiv siden den ikke krever en full høring foran et panel. Dette er tillatt i henhold til WADA-koden, skriver Marta Nawrocka i en e-post til VG.

Hun er kommunikasjonssjef i ITA.

Både Verdens Antidopingbyrå (WADA) og Antidoping Norge (ADNO) hadde rett til å anke avgjørelsen.

– Vi kan bekrefte at det ikke har vært noen anke i denne saken, og derfor er sanksjonen endelig, sier Nawrocka.

VG får opplyst fra Norges Kampsportforbund at Borgen selv ikke ønsker å la seg intervjue om dopingsaken. VG har foreløpig ikke fått svar fra Antidoping Norge på spørsmål om hvorfor de ikke har anket straffen.

Bakgrunn: Testet positivt for kokain

Norges Kampsportforbund Vis mer ↓ Norges Kampsportforbund (NKF) er et fleridrettsforbund i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Norges Kampsportforbund er landsdekkende med rundt 470 medlemsklubber og 33.000 enkeltmedlemmer. Forbundet organiserer over 20 ulike kampsporter og målet er å være den ledende organisasjonen for kampsport i Norge.

ITA forklarer lengden på utestengelsen blant annet med at det ble en «enighet om konsekvenser» samt «andre faktorer».

– Vi kommenterer ikke detaljene som bestemte lengden på denne utestengelsen. Vi kan imidlertid si at sanksjonen ble gitt i tråd med reglementet til Verdens Antidopingbyrå (WADA) og World Taekwondo (WT), opplyser Nawrocka.

Borgen testet positivt 5. mars, etter å ha vunnet Bulgaria Open i sin vektklasse. Han uttalte senere at stoffet var inntatt på fest.

– Jeg angrer veldig og vil samarbeide med antidopingmyndighetene for å få avklart saken så raskt som mulig. Jeg er forberedt på å sone den straffen som måtte komme og har frasagt meg alle rettigheter og goder fra forbundet, uttalte Borgen i etterkant.

Han har vært del av det norske landslaget i WT Taekwondo siden sommeren 2021 og blitt omtalt som en kandidat til å representere Norge under OL i Paris neste sommer.

FORNØYD: Kim Eilertsen er generalsekretær i Norges Kampsportforbund. Foto: Helge Mikalsen / VG

Kim Eilertsen er generalsekretær i Norges Kampsportforbund. Han kommenterer utfallet av saken slik:

– Vi synes at behandlingstiden var litt lang i og med at det tok seks måneder før han fikk avgjørelsen. Utover det er vi fornøyd med at Kristian er ferdig sonet. At det ikke var noen som anket, tyder på at det var en rett avgjørelse, sier Eilertsen til VG.

– Han risikerte fire års utestengelse. Flere andre utøvere har fått straff på to år for kokainbruk. Hvordan ser du på at han bare fikk tre måneder?

– Jeg vet ikke om jeg skal mene så mye om vurderingen som antidopingmyndighetene gjør på straffelengden. Han har nok fått den straffen han fortjente med tanke på overtredelsen. Han har godkjent straffen og forholdt seg til den.

– Han skal ha vært nær ved å kvalifisere seg til OL. Hvordan er muligheten for at han er i Paris neste sommer?

– Jeg tror vi skal se lenger frem nå. Han har vært ute av organisert trening og konkurranse i et halvt år. Hovedfokuset til Kristian er å komme seg tilbake i god konkurranseform og gjenoppbygge tilliten i miljøet og forbundet.

I april uttalte Eilertsen at Borgen ville vært «nært» ved å kvalifisere seg til OL. Generalsekretæren forteller at 20-åringen deltok i en konkurranse i Belgia sist måned og dermed er tilbake i aksjon.

ADNO-SJEF: Anders Solheim er daglig leder i Antidoping Norge. Foto: Helge Mikalsen / VG

Daglig leder Anders Solheim i Antidoping Norge har opplyst til VG at en utøver som blir tatt for kokainbruk risikerer fire års utestengelse.

– Hvis du blir testet i konkurranse og har kokain i kroppen, har du et problem. Det har du uansett hvis du tar kokain, men for en utøver er sanksjonen på opp til fire års utestengelse, sa Solheim tidligere i år.

ADNO-sjefen slo samtidig alarm om en kokain-eksplosjon i idretten.

– Det er en dramatisk økning i antall rusrelaterte saker i idretten, særlig knyttet til kokain.