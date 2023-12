Amerikaneren vant «Tournament of Peace» med utrolige åtte av ni mulige poeng – tre poeng bedre enn nummer to.

Amerikaneren presterte 2946 i turneringen. Det er årets beste ratingprestasjon i internasjonal sjakk. Magnus Carlsen er nest best med 2923 i klubb-EM.

I Guardian minner sjakkskribenten Leonard Barden om at dette ikke er langt bak de beste resultatene i moderne sjakkhistorie: Fabiano Caruanas 3098 i Sinquefield Cup 2014. Magnus Carlsens 3002 i Pearl Springs i Kina i 2008 og Anatolij Karpovs 2985 i Linares-turneringen i 1994.

Dette har satt fyr på sosiale medier de siste dagene, ikke minst etter at Aftenposten ba arrangørene gjøre rede for hvilke tiltak de hadde mot juks. Etter å ha svart på det, fortsatte nemlig sekretæren i Zagrebs sjakkforbund Krešimir Podravec i en e-post til Aftenposten:

«Mr. Niemanns prestasjon er utenomjordisk, men vi har ingen håndfaste beviser på at han jukser. Vi har noen indikasjoner, men vi vet ikke om noen vil rapportere ham inn.»

De har ikke kommet med noen detaljer om hvilke «indikasjoner» de snakker om. Derimot har den samme Podravec uttalt seg til Forbes Betting:

– Vi prøvde vårt beste for å oppdage noe uvanlig og økte til og med forsinkelsen av nettsendingen (hvis dette hadde noe å gjøre med potensielt juks), men det endret ingenting,.

– Personlig liker jeg ikke den typen fokus som ble turneringen til del, og jeg vil slutte å kommentere det. Jeg tror det bringer langt mer skade enn nytte. Vi får se hva fremtiden bringer. Kanskje han virkelig er et sjakkgeni og fremtidig verdensmester?

LA NED STRIDSØKSEN: I slutten av august kom nyheten om at Magnus Carlsen (32) igjen er åpen for å spille mot Hans Niemann etter jukse-bråket mellom de to. De kom med en felles uttalelse på chess.com. Foto: FIDE

I oktober 2022 leverte Niemann et søksmål mot blant andre Magnus Carlsen. Det skjedde etter at Carlsen hadde antydet juks gjennom en kryptisk melding i sosiale medier.

Carlsen gjorde det senere klart at han ikke ville spille mot Niemann. I juni ble det kjent at Niemanns milliardsøksmål mot Carlsen ble avvist av amerikansk rett.

I slutten av august kom nyheten om at Magnus Carlsen (32) igjen er åpen for å spille mot Hans Niemann etter jukse-bråket mellom de to. De la ned stridsøksen i en felles uttalelse på chess.com.

Niemanns advokat, Terrence A. Oved, sier i en fersk uttalelse til Forbes Betting:

– Til tross for det overveldende beviset på Hans’ ekstraordinære talenter, vil det alltid være hatere. Vårt råd til dem er enkelt: Bli vant til det. Hans har så vidt begynt.

Det var Oved som satt i studio sammen med Niemann da han ble grillet av TV-profilen Piers Morgan i september.

Hans Niemann har selv lagt ut en melding på X der han indirekte kommenterer antydningene som har kommet rundt turneringsseieren i Zagreb:

– Ubesværet, uberørt, uforferdet, skriver Niemann – og fortsetter, med tydelig referanse til seieren i Zagreb:

– Sjakk snakker og vil alltid snakke for seg selv.

SJAKKPROFIL: Johan Sebastian Christiansen. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

En av Norges beste sjakkspillere, Johan Sebastian Christiansen, er ikke overrasket over at debatten raser.

– Det er jo ekstreme resultater. Han gjør ingen feil. Gudene vet hvordan han gjør det.

– Er det ufint at debatten raser rundt hans resultat i Zagreb?

– Nei, ikke i det hele tatt! Dette er utenomjordisk. Det er vilt! mener Johan Sebastian Christiansen.

Om Guardians sammenligning med Caruanas, Carlsens og Karpovs prestasjoner tidligere, sier nordmannen:

– Men disse tre er jo de aller, aller beste i verden. Niemann hører foreløpig ikke hjemme der, sier Johan Sebastian Christiansen, som spiller for Carlsens klubb Offerspill.

Hans Niemann ligger på den siste FIDE-ratingen som nummer 68 i verden med 2667 i rating. Han er topp 10 blant verdens juniorer.

Etter seieren i Zagreb la Niemann ut en melding på X der han sammenlignet seg selv med legendariske Bobby Fischer, som vant den samme turneringen for 53 år siden:

Et par runder før slutt siterte Niemann samme Bobby Fischer da han skrev «I like the moment when I break a man’s ego». Fischer ble en gang spurt om hva hans største glede i sjakk er, og svarte «når du bryter en manns ego».

NRK-ekspert Torstein Bae forklarer til VG det som skjer på denne måten:

– Det er uunngåelig at dette kommer opp igjen hver gang Niemann gjør en sterk prestasjon, med tanke på at beskyldninger mot ham fikk enorm oppmerksomhet og at saken fortsatt er uavklart.

Bae mener at Niemann selv har sin del av skylden:

– Niemann bidrar også selv til støy med breial oppførsel. Så er det likevel påfallende at det er så få teorier om hvordan han eventuelt jukser i Kroatia og andre steder.

Magnus Carlsen har ikke kommentert Niemanns seier på sosiale medier.