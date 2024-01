– Jeg følte meg jo som en syndebukk. Jeg følte jeg hadde skuffet lagkameratene mine. Vi hadde kjempet hardt for å komme oss dit og hadde ekstremt gode muligheter for å komme til semien. Det var tøft, forteller Bjørnsen under et intervju med VG foran torsdagens EM-premiere.

Med fem sekunder igjen av VM-kvartfinalen mot Spania for ett år siden, tok kantspilleren et skjebnesvangert valg. Han kastet ballen bakover, Norge ble dømt for passivt spill, spanjolene angrep, utlignet og vant til slutt dramaet med ett mål etter fire ekstraomganger.

TUNG SLUTT: Kristian Bjørnsen (til venstre) og Tobias Grøndahl etter Spania-tapet i fjor. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

«Det der er sykt, for det er faktisk i det siste sekundet», kommenterte Kristian Kjelling til seerne som fulgte dramaet direkte på TV 3.

Fra å ha drømt om VM-gull, endte Norge som nummer seks. Under EM i Tyskland har de norske gutta muligheten til å legge marerittet bak seg i løpet av de neste ukene.

Torsdag klokken 20.30 starter Norge mesterskapet mot Polen, på Mercedes-Benz Arena i Berlin, som rommer 15.000 tilskuere.

Tidligere landslagskeeper Bent Svele, profilert TV 2-ekspert over flere tiår, roser Bjørnsen for måten han har opptrådt på etter nedturen.

– Alle skulle henge ham til tørk. Jeg er imponert over måten Bjørnsen sto rakrygget etterpå. Det viser at det er en stor sportsmann. Han skjønner jo at han har gjort en feil, og han gjemmer seg ikke. Han står der og sier at det var for dårlig, sier Svele til VG.

I TYSKLAND: Kristian Bjørnsen, flankert av Gabriel Setterblom og Gøran Johannessen under treningen dagen før EM-åpningen i Berlin. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Sebastian Barthold (32) er lagkamerat med Bjørnsen i både danske Aalborg og på landslaget. Han er i tillegg gift med Bjørnsens søster, Line. 32-åringen, som bekler den motsatte kanten for håndballgutta, er imponert over svogeren.

– Først og fremst var vi alle delaktige i hvordan resultatet ble mot Spania. Jeg hadde selv en bom. Feilene til Kristian ble veldig synlige, men vi var sammen om det, innleder Barthold overfor VG.

– Ingen her har noen gang klandret ham for resultatet. Selvfølgelig var det tungt for alle sammen og for Kristian, men han har stått rakrygget i det. Og han har gjort det på mesterlig vis, sier Norge-vingen, før han fortsetter:

– Det er en situasjon som henger med en spiller hele karrieren, for det er noe man aldri vil kjenne på igjen, men han reiste seg opp, børstet det av seg og har egentlig bare vokst på det. Måten han sto i det etterpå, vitner om ekstremt stor karakter.

LAGKAMERAT OG SVOGER: Sebastian Barthold er gift med søsteren til Kristian Bjørnsen, Line. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Bjørnsen beskriver at han ble passiv i situasjonen fem sekunder før slutt mot Spania, og at det er en ting som kan skje.

– Hvordan jobbet du mentalt for å reise deg?

– Jeg snakket mye med lagkameratene og de nærmeste hjemme. Det handlet mest om å prøve å glemme og se fremover. Det var ikke så mye jeg fikk gjort med den situasjonen der og da, sier Stavanger-karen.

EM, gruppe D Vis mer ↓ Norges kamper i Berlin: Torsdag 11. januar mot Polen Lørdag 13. januar mot Færøyene Mandag 15. januar mot Slovenia Matchene vises på TV 3, alle med avkast kl. 20.30.

Bjørnsen får også ros av superstjernen Sander Sagosen (28) for måten han har håndtert motgangen.

– Det er derfor Kristian er en leder i gruppen vår. Det krever litt å stå rakrygget i en slik situasjon. Slik er idrett, dessverre. Noen blir helter, andre blir syndebukker. Forhåpentligvis er rollene snudd i dette mesterskapet. Noen av det som er vår styrke, er at vi er sinnssykt glad i hverandre. Vi er veldig mange gode kompiser på tur. Man har tillatelse til å gjøre feil og ta mulighetene, forteller Sagosen til VG.

EM-KLAR: Sander Sagosen sjekket forholdene i Mercedes-Benz Arena onsdag ettermiddag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

I EM mener Svele at Norge kan ta gull, men eksperten holder Danmark, Sverige og Frankrike som de største favorittene til tittelen. Hvis håndballgutta skal lykkes, er de avhengige av Bjørnsens ferdigheter.

– Han får en kjempeviktig rolle for Norge. Han er en av våre viktigste og beste spillere – på alle mulige måter, sier Svele om Aalborg-kanten.

Det er landslagssjef Jonas Wille enig i.

– Kristian har vist en enorm karakter, sier Wille til VG.

Norges landslagssjef påpeker at Bjørnsen har en uttelling på 97,5 prosent i den danske ligaen så langt denne sesongen, et nærmest uvirkelig tall.

– Jeg syns han har vært et skikkelig forbilde for hvordan man skal takle motgang, han har ufarliggjort det å dumme seg ut litt. Jeg er ikke overrasket. Han er en fyr som har skikkelig karakter. Han er hel ved, stødig og en utrolig fin fyr.

LANDSLAGSSJEF: Haldenseren Jonas Wille leder Norge i sitt andre mesterskap. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Hvis Norge skal ta seg til semifinale i EM, må laget trolig vinne gruppespillkampene mot Polen (torsdag), Færøyene (lørdag) og Slovenia (mandag) og beseire enten regjerende europamester Sverige eller regjerende verdensmester Danmark i hovedrunden.

I de tre siste mesterskapene (VM, EM, VM) har Norge blitt henholdsvis nummer 6, 5 og 6.