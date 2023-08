Horneland fly forbannet etter AZ-triks da Brann ble slått ut etter straffedrama

BERGEN (VG) (Brann - AZ 3–3 e.e.o., 4–4 sammenlagt, 5–6 på straffer) Brann kom tilbake etter å ha ligget under med to mål, men røk på straffesparkkonkurransen. Trener Eirik Horneland reagerte kraftig på motstanderens manøver under dramaet.