– Jeg har ikke tilgitt ham, og jeg vil aldri tilgi, sier dommeren til storavisen Hurriyet, gjengitt av BBC.

Da sluttsignalet gikk i kampen 11. desember mellom Ankaragücü og Rizespor i den tyrkiske hovedstaden stormet Faruk Koca ut på gressmatten og klinte til Halil Umut Meler. Det kokte over for presidenten etter at Rizespor utlignet til 1–1 syv minutter på overtid.

I en video av hendelsen kan man se at dommeren fikk gjentatte spark mot ansiktet og kroppen mens han lå nede.

Ankaragücü og Rizespor spiller i den tyrkiske toppdivisjonen, Süper Lig.

BRUTALE SCENER: Dommeren fikk gjentatte spark mot ansiktet og kroppen mens han lå nede. Foto: DEPO PHOTOS / Reuters / NTB

I sitt første intervju om skandale-episoden sier dommeren:

– Han slo meg så jeg falt i bakken og sparkingen mens jeg lå nede. Det vil jeg aldri glemme resten av livet. Derfor vil jeg være veldig tydelig på at jeg aldri vil tilgi på noen måte, ikke de som gjorde det, ikke de som provoserte det frem.

Klubbpresidenten trakk seg like etter det voldelige angrepet. I en pressemelding het det at han gjorde det for å «forhindre ytterligere skade for klubben, fansen, samfunnet og min familie.»

Meler dømmer også internasjonale klubbturneringer, siden han er Fifa-dommer.

PS: Det var bråk i tyrkisk fotball så sent som tirsdag. Kampen Istanbulspor – Trabzonspor ble avbrutt etter at hjemmelagets spillere gikk av banen. Det skjedde som følge av at de ikke fikk et straffespark tildelt av kampdommeren.