Per Elias Kalfoss er både fagsjef toppidrett i Norges Skiforbund langrenn og reiseleder under verdenscupen i Oberhof denne helgen.

Han forteller at Norges førstelag på stafetten i Tyskland søndag blir som følger:

Martin Løwstrøm Nyenget, Erik Valnes, Pål Golberg, Johannes Høsflot Klæbo.

– Jeg har pratet med Johannes. Han kjenner at han ikke er i sin beste form. Han føler at han godt kunne overlatt den etappen til noen andre, hvis vi mente det. Han har jo vært selvskreven på den etappen. Vi mener uansett det er få som matcher Johannes, selv om han ikke er i sin beste form. Vi ønsker Johannes på den. Det er han innforstått med og klar for, sier Kalfoss.

Her er resten av stafettlagene Norge stiller med søndag: Vis mer ↓ Norges andrelag herrer: Håvard Solås Taugbøl, Didrik Tønseth, Simen Hegstad Krüger, Mattis Stenshagen Norges førstelag kvinner: Kristin Austgulen Fosnæs, Heidi Weng, Margrethe Bergane, Tiril Udnes Weng Norges andrelag kvinner: Mathilde Myhrvold, Hedda Østberg Amundsen, Maria Hartz Melling, Ane Appelkvist Stenseth

Dermed gis Klæbo en rolle han ikke nødvendigvis hadde sett for seg tidligere i dag.

I et intervju med Viaplay uttalte Klæbo blant annet at Norge måtte finne «noen nye folk for sisteetappen», lanserte lagkompis Erik Valnes som har vunnet to av to renn denne helgen, og trodde det kunne bli stygt dersom han selv skulle sendes ut som ankermann.

– Hvordan går det egentlig med Klæbo nå?

– Jeg tror som sagt ikke Johannes føler seg i toppform. Du må spørre ham selv. Men han henger med helt inn i dag (på 20 kilometeren). Men det er en tøff reise med den gjengen som går på ski nå, vurderer Kalfoss.

Klæbo hadde ingen optimal start på årets sesong. Men sakte, men sikkert kom han tilbake i god gammel form. Under prøve-VM i Trondheim gjorde han rett og slett rent bord. Trønderen vant tre av tre renn på hjemmebane.

Men så fikk han influensa før Tour de Ski. Klæbo mistet touren som var sesongens store høydepunkt.

Rennene i Oberhof denne helgen har han gjort retur til verdenscupen. Det har endt overraskende dårlig.

Der herrene er storfavoritter på stafetten, er Kalfoss mer enn fornøyd dersom det blir norske damer på stafettpallen:

– Vi er veldig klar over styrken til tyskere, amerikanere og svensker. De er knallsterke. Så hvis vi skulle klare å blande oss inn i pallkampen, så går vi en god stafett i morgen, sier den norske langrennstoppen og reiselederen.