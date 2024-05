Hamilton kjørte i mål som nummer åtte, men fikk så 20 sekunders straff etter målpassering og falt helt ned til 16. plass. Russell ble nummer 12.

Grunnen til straffen var at Hamilton kjørte for fort gjennom pitlane. Straffen for det er å måtte kjøre gjennom pitlane, men etter som løpet var over, fikk Hamilton i stedet 20 sekunder.

– Det er krise for Mercedes, fastslår Viaplay-kommentator Thomas Schie da George Russell sliter med å avansere forbi Zhou Guanyu i Sauber-bilen.

– Bilen mangler toppfart, sier Schie da Hamilton sliter med å komme seg forbi Haas-føreren Kevin Magnussen.

Hamilton ble også forbikjørt av RBs Yuki Tsunoda.

– Nå koker det nok i topplokket til Hamilton, sier Schie.

Underveis meldte Lewis Hamilton i teamradioen:

– Jeg er veldig sakte rett fram.

– Vi er ikke bedre. Vi må bare innse at vi er syv tideler for dårlig, sa Hamilton på forhånd. Med det mener han at Mercedes-bilene er 0,7 sekunder bak de raskeste bilene.

Vi fulgte løpet direkte.

Det var lenge en artig duell om 3. plass mellom Daniel Ricciardo og Sergio Pérez i søsterteamene RB og Red Bull. For australieren er drømmen å overta setet til Sergio Pérez i 2025. Etter en tung start på sesongen har Ricciardo gjort det bra i det siste.

Han klarte ikke å følge farten til Pérez i lengden, men klarte å holde Carlos Sainz bak seg helt til mål. Dermed ble Ricciardo nummer fire og Sainz nummer fem.

– Det kan se ut som om Ricciardo er tilbake, sier Atle Gulbrandsen på Viaplay.

Det er Ricciardos beste plassering siden Russland Grand Prix i 2021.

Lewis Hamilton ankommer banen lørdag. Foto: Brian Snyder / Reuters / NTB

– Han kjørte smart, sier Thomas Schie.

Lando Norris måtte gi seg på første runde. Det smalt mellom ham og Lance Stroll. Synd for McLaren-føreren, som har vist lovende takter denne helgen.

– Det er sånt som skjer når det kommer fire biler i bredden, sier Thomas Schie på Viaplay-sendingen.

– Hvis det er noen som skal ha straff i den situasjonen, må det i så fall være Lewis Hamilton, som presset Fernando Alonso.

– Jeg kunne ikke gjøre noe, fastslår Norris oppgitt til Viaplay.

– Han er ikke spansk, så han får nok ingen straff, sier Alonso om Hamilton.

Charles Leclerc ble nummer to og Sergio Pérez nummer tre i lørdagens sprintløp.