Nå sitter den 35 år gamle tidligere midtstopperen og tenker «Hva hvis?».

– I mitt hode skulle jeg fortsatt spilt for Lyn, sier Mads Dahm til VG.

Det er 15 år siden sist det skjedde. Lyn-Vålerenga på Ullevaal var i mange år et av landets største derby. Lørdag fylles nasjonalarenaen opp igjen, med begge lagene tilbake på samme nivå.

Det markerer en foreløpig endestasjon på en vei tilbake som har vært lang for Lyn. En vei tilbake fra et kaos som startet i 1999:

1999 Forretningsmannen Atle Brynestad kjøper Lyn. Klubben rykker opp året etter.

2005–2006 John Obi Mikel-sagaen blir på mange måter starten på slutten. Manchester United annonserte at de hadde kjøpt Mikel fra Lyn. Noe senere hevder Mikel at han har blitt lurt til å skrive under for United. Flere ganger forsvinner spilleren fra Lyn. Lyn anmelder agent John Shittu for å ha forfalsket Mikels kontrakt. Sommeren 2006 skriver spilleren under for Chelsea.

Juli 2008 Brynestad selger Lyn for én krone til FC Lyn Oslo AS. Nærmere 16 millioner i gjeld blir slettet.

Juli 2009 Lyn-spillerne blir tvunget til lønnskutt. Flere spillere forsvinner fra klubben. Klubben er i en svært utfordrende økonomisk situasjon.

Høsten 2009 En redningsaksjon med blant andre flere av de andre eliteserieklubbenes sponsorer gjør at Lyn overlever. Klubben rykker ned, og får spille i 1. divisjon etter å ha reddet egenkapitalen.

Foto: Jon-Michael Josefsen / NTB Juni 2010 Lyn slår seg selv konkurs. Spillere og ansatte blir fristilt fra kontraktene.

Konkursen i 2010 sendte laget ned i 6. divisjon. 14 år tok det før klubben var tilbake der de forlot toppfotballen.

– Den dagen føltes jo helt surrealistisk. Jeg klarte ikke helt å ta det innover meg. Det ble noen tårer, husker jeg, sier Dahm.

Han vokste opp i Lyn. Gjennom hele livet hadde han fulgt klubben som han til slutt fikk spille for A-laget hos. Derfor var det heller liten tvil om at han skulle prøve å hjelpe klubben ut av uføret. Han var blant flere spillere som gikk inn med egne penger.

Dahm i en kamp mot HamKam i 2008. Foto: Cornelius Poppe / NTB

For en 21 år gammel midtstopper som nettopp hadde kjøpt sin egen leilighet, var 50 000 kroner mye penger.

– Det var sparepengene jeg hadde på det tidspunktet. Jeg hadde et sterkt ønske om å fortsette å spille for Lyn på øverste nivå, sier Dahm.

– Hvordan føler du at pengene ble forvaltet?

– Hehe, nei, det ble jo et halvt år til. Så jeg kan være fornøyd med det. Men på øverste hold over tid så kan man vel konkludere med at driften ikke var god nok.

Midtstopperen ble stående uten klubb, men ikke uten interessenter. Lillestrøm plukket opp Dahm sommeren 2010. Det ble syv kamper for LSK den gangen.

- Mads var en viktig grunn til at vi fikk de resultatene vi fikk da, uten ham hadde vi ikke klart det, sa daværende trener Henning Berg.

Mer fotball ble det ikke i Lillestrøm. Som Lyn hadde Åråsen-klubben tynt med penger. Dahms kontrakt ble ikke forlenget.

Samtidig hadde Dahm kommet til en erkjennelse.

– Jeg spilte nok mine beste fotballkamper i LSK-drakten. Det handler nok om at jeg ikke identifiserte meg i like stor grad med klubben som i Lyn. Det ble lettere å håndtere presset. Samtidig kjente jeg på at det ikke føltes riktig å være der, sier Dahm.

Dahm i aksjon mot Skeid 2 på Kringsjå i 2011. Foto: Marius Knutsen / VG

Han returnerte til Lyn for å spille 4. divisjon. Når en klubb går konkurs, kan en spiller føle seg maktesløs. Men Dahm kjente også på skyldfølelsen.

– Jeg var spiller og var med på nedrykket. Så jeg følte på det etter konkursen at jeg på et vis ville bidra til at man skulle komme tilbake igjen. Jeg har følt på en del skyld knyttet til hvordan det gikk, selv om jeg bare var en av mange. Det er en følelse som har sittet i.

– Selv den dag i dag?

– Ja, det vil jeg si. Jeg må være så brutalt ærlig.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Husker du? Harald Eia var blant dem som ønsket å bidra rundt Lyns pengetrøbbel før konkursen. Han investerte 10 000 kroner i selskapet Olja Lyn, og vitset med at han hadde kjøpt 250 gram av Mads Dahm og nærmere bestemt testiklene hans.

I 2014 spilte han sin siste kamp for Lyn. Klubben hadde spilt seg opp til 2. divisjon. Dahm hadde satt sprøyter for å holde en vond akilles i sjakk.

Dahm tok veien innom jusen og jobbet i noen år som advokatfullmektig. Han lengtet tilbake til fotballen og fikk i 2021 en trenerjobb i sin gamle klubb.

Når Lyn og Vålerenga møtes lørdag, er Dahm opptatt. I dag er han trener for Tromsøs G 17-lag som møter Kristiansund samtidig med derbyet i Oslo.

Lyns lag i 2009 Vis mer ↓ Det siste Lyn-laget i et derby på Ullevaal Tyrel Lacey - Magne Simonsen, Vegard Gjermundstad, Mads Dahm, Jimmy Tamandi - Erling Knudtzon, Stanley Ihugba, Gøran van den Burgt, Fredrik Dahm - Davy Claude Angan, Jo Inge Berget

Ullevaal stadion for 15 år siden. Lyn mot Vålerenga. Foto: Kyrre Lien / NTB

For til slutt måtte Mads Dahm tenke mer på seg selv, og mindre på Lyn.

– Jeg måtte tenke på egen utvikling og ikke være så bundet til Lyn. Jeg trengte nye utfordringer for å komme meg videre som trener, sier han.

– Har trofastheten til Lyn vært noe du angret på?

– Det er litt vanskelig å svare på. Det føltes som det eneste riktige valget da jeg spilte. Å dra tilbake etter perioden i LSK. Samtidig har jeg tenkt i ettertid at det kanskje ikke har vært det beste for å bli en best mulig fotballspiller. Jeg kjenner på en måte at det er en fotballkarriere som ikke fikk ut sitt fulle potensial, sier Dahm.

Lørdag skal 25 000 skal få oppleve et hovedstadsderby på Ullevaal.

1700 kilometer lenger nord sitter en 35 år gammel fotballmann, smilende over at klubben i hans hjerte igjen er tilbake.

