Ferrari bekrefter samtidig at Hamilton kommer til det italienske Formel 1-teamet fra 2025, skriver Reuters. Det skal være en flerårig kontrakt.

Etter 12 år og seks VM-titler med Mercedes setter Hamilton seg i den legendariske røde Ferrari-bilen fra 2025-sesongen.

Mercedes-teamet bekrefter torsdag kveld at Hamilton forlater dem.

Lewis Hamilton skrev kontrakt med Mercedes for 2024 og 2025, men har nå benyttet en opsjon i avtalen om at han kan gå etter 2024, heter det i meldingen fra Mercedes’ Formel 1-team.

Ifølge Sky Sports skal Hamilton erstatte Carlos Sainz jr. Ferrari vant VM-sist i 2007.

– I den grad det er sjokk, så er det at han nylig skrev en avtale med Mercedes ut 2025-sesongen. Da tenkte vel «alle» at vinner han VM-tittel i løpet av de to årene, så gir han seg, sier Viaplays motorsportekspert Thomas Schie til VG.

Hamilton har syv VM-titler, den siste tok han i desember 2020, den første kom i 2008 hos McLaren med Mercedes-motor. Om et år klippes navlestrengen til Mercedes.

– Dette er mer morsomt enn sjokkerende. Ryktene har gått om at Ferrari og Hamilton har snakket sammen. De fleste som kjører Formel 1 har en drøm om ta på seg den ikoniske røde Ferrari-dressen, sier Schie.

LAGKAMERATER: Charles Leclerc (bak) og Lewis Hamilton blir kolleger i Ferrari fra neste sesong. Her i Mexico i oktober. Foto: Fernando Llano / AP / NTB

Dette er en av årets største sportsnyheter. Det var Motorsport.com som tidligere torsdag meldte at Hamilton blir rød. Dermed er Carlos Sainz inne i sin siste sesong med Ferrari og Hamilton blir lagkamerat med monegaskeren Charles Leclerc.

– Jeg tipper Hamilton tenker dette er en spennende utfordring. Ferrari har ingen VM-tittel siden 2007, nå vil han ta tittelen tilbake med Ferrari, sier Schie.

– Hva er det med Ferrari?

– Ferrari har vært der siden Formel 1 startet. Det er italiensk. Det er lidenskap. Det er sportsbilens mor. De er alltid i toppen, svarer Schie.

Hamilton har tjent rundt ti milliarder i karrieren. Ved siden av Max Verstappen er han best betalt i sporten, de har opp mot en halv milliard i året med lønn og alle sponsorinntekter.

– Dette er sikkert også et spørsmål om penger, men om Ferrari har mulighet til å betale så mye mer enn Mercedes er jeg usikker på. På den annen side har Hamilton så mye penger at det er ikke sikkert han vet hvor mye han har selv. Så jeg tror dette først og fremst er at han trigges av utfordringen ved å få Ferrari tilbake til topps, sier Schie.

– Hvem overtar etter Hamilton hos Mercedes?

– Det kan jo bli Carlos Sainz og Alex Albon er et mulig navn. Nå blir det masse spekulasjoner. Det er artig for sporten når de store lagene skal bytte førere, sier Schie.

– Hvor tror du Sainz, som blir uten lag etter sesongen, havner?

– Han har prestert så bra at han får helt sikkert et bra sete. Kanskje erstatter han Sergio Perez i Red Bull? Det kan bli Aston Martin som satser stort, eller Mercedes. Det blir mange spekulasjoner nå, svarer Schie.

– Kommer Lewis Hamilton til å ta den åttende VM-tittelen noen gang?

– Ja! Jeg tror det. Han fortjener det og jeg tror han klarer det. Han er fortsatt like god som han var for noen år siden. Men han må sitte i rett bil til rett tid for å klare det, det har han ikke gjort de siste årene, svarer Schie.

Motorsportsbibelen Autosport skriver at det er uklart hva som har trigget Hamilton til å forlate Mercedes - der de fleste trodde han skulle være ut karrieren. Resultatene fra vindtunnellen tyder på at Mercedes har tatt et godt steg fremover. Teamsjef Toto Wolff og teknisk direktør James Allison har begge forlenget sine kontrakter.

Ferrari-aksjen gikk opp mer enn 10 prosent på New York-børsen torsdag - etter at Hamilton-nyheten hadde kommet.