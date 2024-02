Både Budweiser og Michelob Ultra, som begge eies av bryggerikonsernet Anheuser-Busch, går bort fra samfunnskritikk i sine reklamefilmer til søndagens store sportsbegivenhet.

Budweiser bruker igjen de ikoniske Clydesdale-hestene, mens Michelob satser på fotballstjernen Lionel Messi.

En 30 sekunder lang reklame under Super Bowl på den amerikanske kanalen CBS koster omtrent 7 millioner dollar – i overkant av 74 millioner kroner.

Ifølge professor Kim Whitler ved University of Virginia vegrer mange annonsører seg nå for å fronte politiske saker i frykt for å støte fra seg potensielle kunder.

REKLAME: Lionel Messi i Michelobs reklame som skal vises under Super Bowl. Foto: AP / NTB

Popstjernen Taylor Swift er også ventet å dukke opp i reklamene. Swifts tilstedeværelse på kamper denne sesongen, på grunn av hennes forhold til Kansas City Chiefs-stjerne Travis Kelce, har økt NFLs seertall betraktelig, skriver Reuters.

Swift og Kelce blir ikke det eneste «paret» å se under Super Bowl. Friends-stjernene dukker også opp!

Både Bud Light og Google satser på kjendiser i sine reklamer. Bud Light har samlet rapperen Post Malone, UFC-president Dana White og NFL-legenden Peyton Manning. Google skal vise en rørende historie om kunstig intelligens som hjelper en blind mann å ta selfier.

Denne artikkelen er laget ved hjelp av AI-verktøy fra Anthropic, og kvalitetssikret av VGs journalister.