Ifølge VGs opplysninger går det etter alt å dømme mot en overgang til svenske Djurgården for den unge drammenseren.

– Fotballen kan være brutal til tider, sier tidligere Bodø/Glimt-spiller Trond Olsen til VG under onsdagens trening på Aspmyra.

Han jobber nå som ekspert for Avisa Nordland og følger klubben tett. Den tidligere lynvingen stusser litt over det ventede salget.

– Hvis det skjer så føler jeg at Bodø/Glimt har gjort en litt dårlig jobb i forkant når de henter en så høyt profilert spiller som de ikke har fått potensialet ut av og gir opp så fort, sier han.

Trond Olsen Avis Nordland-ekspert.

Onsdag er det nøyaktig syv måneder siden Gulliksen poserte med Bodø/Glimt-drakt. Overgangen fra Strømsgodset skal ha vært den største som er betalt i en overgang mellom to norske klubber.

Nå ser Gulliksen ut til å lide samme skjebne som Viking-spissen Lars-Jørgen Salvesen. Også han forsvant den første vinteren etter å ha blitt hentet fra Godset på sommeren.

Samtidig er også et salg av Isak Helstad Amundsen til Molde nært forestående, ifølge VGs opplysninger.

– Det viser at de har dårlig tålmodighet med enkelte. Det handler vel litt om hvilke type spillere det er og hvordan de håndterer ting, sier Trond Olsen.

– Er Knutsen nådeløs?

– Du kan godt kalle det nådeløst, men det er sånn det er. De strekker hendene ut og sier «beklager, det funker ikke». Da gjør de de grepene som de mener er riktig for Bodø/Glimt.

1 / 3 LEKEN: Kjetil Knutsen viste prov på teknikk under onsdagens trening.





Knutsen svarer først at «det ikke er mye han kan si» om ryktene rundt det mulige salget av Gulliksen.

Da VG forsøker å lokke Knutsen litt utpå med et spørsmål om hva som skal til for å bli Bodø/Glimt-spiller eller ikke, lukter Glimt-treneren etter hvert lunten.

– Det er et komplekst spørsmål, men det har med logistikken og gjøre en god analyse på hvem vi mener passer inn. Det går på typer. Normalt sett bruker spillere litt tid på å komme inn i vår kultur, vårt tankesett og vår måte å spille på. Det er jo mange komplekse ting i det spørsmålet, svarer han veldig generelt.

PÅ KONTORET: Kjetil Knutsen lener seg tilbake i stolen på den siste arbeidsdagen før Ajax kommer på besøk i Conference League. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

«Bare gi ham mikrofonen», sier Knutsen idet VG ber om et oppfølgingsspørsmål i den gamle bowlinghallen på Aspmyra.

– Opplever du at det er ulikt hvor tålmodige spillerne er? Takler noen bedre enn andre å sitte på benken?

– Det vil være ulikt, selvfølgelig. Individuelle mennesker er ulike, svarer Knutsen – før han stopper litt opp:

– Jeg føler at du prøver å peile deg inn på noe jeg ikke tror du kommer til å få svar på.

1 / 2 MØTTE PRESSEN: Kjetil Knutsen og Patrick Berg tok turen opp på podiet dagen før returkampen mellom Bodø/Glimt og Ajax.



Glimt-treneren tar et lite sekunds pause før han likevel fortsetter.

– Men hvis jeg skal svare generelt på spørsmålet ditt: Det å komme inn i en ny spillestil tar litt tid. Som fotballspiller må du være tålmodig, men også utålmodig. Det å finne den balansen er ekstremt viktig.

Kjetil Knutsen trekker deretter uprovosert frem en sammenligning mellom Tobias Gulliksen og Hugo Vetlesen, som senere ble solgt til Club Brügge etter å ha blitt kåret til årets spiller i Eliteserien.

– Om det er Tobias eller Hugo du spør om, så gjelder akkurat de samme mekanismene for alle spillere, sier Knutsen, fortsatt som en del av svaret på VGs spørsmål.

Vetlesen satt store deler av 2021-sesongen på benken og det tok lang tid før han brøt seg inn i Glimts førsteellever. Etter en kamp mot Haugesund på høsten for drøyt to år siden uttalte Knutsen at han «benken ham for at han skulle bli forbannet».

Knutsen avslutter hele resonnementet sitt med å si:

– Så tror jeg at livet er ganske greit: Du får det du fortjener til slutt.