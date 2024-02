– Det er litt flaut. Vi som skryter av å være best på ski, sier Nettavisen-kommentator og tidligere TV 2-journalist Ernst A. Lersveen til VG.

Dette ligger an til å bli den svakeste langrennssesongen av norske damer på distanse på nøyaktig 20 år: Null seire og fem pallplasser. Det er ett år til ski-VM i Trondheim.

Viaplay-ekspert og tidligere landslagsløper Niklas Dyrhaug mener mange av damene bommet med oppkjøringen inn mot sesongen og kom inn i den med altfor lite energi og overskudd. De skulle bli bedre, men ble dårligere.

Niklas Dyrhaug Langrennsekspert.

– I lys av det som skjedde sist sesong er dette veldig skuffende. De norske damene skal være med å kjempe om seieren i så å si alle verdenscuprenn, sier Dyrhaug.

Skal de norske damene levere bedre enn for 20 år siden må de ha en distanseseier på fire forsøk i mars.

Disse distanserennene gjenstår i verdenscupen: Vis mer ↓ Det er bare fire muligheter igjen til å ta en verdenscupseier på distanse denne sesongen: 20 kilometer enkeltstart, Lahti – 2. mars

50 kilometer fellesstart, Holmenkollen – 9. mars

10 kilometer enkeltstart, Falun – 16. mars

20 kilometer fellesstart, Falun – 17. mars.

Therese Johaug la opp etter OL i Kina i 2022. Det ble nærmest avsagt dødsdom over norsk damelangrenn på distanse. Men så ble det VM-gull på stafetten i Planica i fjor, Anne Kjersti Kalvå og Astrid Øyre Slind tok individuelle medaljer og Tiril Udnes Weng vant verdenscupen sammenlagt.

– Egentlig sjokkerte damene i positiv forstand sist sesong, mange overpresterte, sier Niklas Dyrhaug.

I sprint går det fint. Kristine Stavås Skistad har åtte pallplasser denne sesongen, to av dem seire. For 20 år siden tok Marit Bjørgen syv sprintseire.

Det elleville toppåret Vis mer ↓ 2015/2016-sesongen ble en fullstendig spinnvill sesong for de norske langrennsdamene på distanse, med Marit og Bjørgen og Therese Johaug i førersetet tok Norge 19 verdenscupseire på distanse, 18 2. plasser og 14 3. plasser. 2019/2020 ble ikke mye dårligere: 17 seire, 11 2. plasser og ni 3. plasser.

I januar ble Heidi Weng beste norske dame på 20-kilometeren i Oberhof med 8. plass. De norske damene ble knust av Sverige på stafetten, tre minutter og 40 sekunder bak og 5. plass, uken etter ble Margrethe Bergane beste norske med 12. plass i Goms.

– Det var mørkt og veldig tynt. Men nå syns jeg den nordamerikanske touren ble en opptur, Heidi med to pallplasser, Astrid med to 4. plasser og Tiril og Anne Kjersti har vist glimt av at de er på vei tilbake, sier Dyrhaug til VG.

Anne Kjersti Kalvå ble beste norske på 10-kilometeren i Minneapolis da hun gikk i mål som nummer ni. Løpere fra seks nasjoner gikk fortere.

Per Elias Kalfoss Fagsjef langrenn.

Fagsjef toppidrett for langrennsløperne Per Elias Kalfoss berømmer de svenskene damene, som hadde tre blant de fire beste.

– Internasjonal bredde er bra for sporten, sier Kalfoss til VG.

Denne uken blir det norsk seier, da er det NM på ski og pause i verdenscupen.

PÅ PALLEN: Heidi Weng (t.h.) ble nummer tre på 20 kilometeren i Canmore i februar, Frida Karlsson vant foran Kerttu Niskanen. Foto: Jeff McIntosh / Pa Photos / NTB

Heidi Weng er den eneste norske dameløperen som har stått på pallen på distanse denne sesongen. Hun har tre 2. plasser og to 3. plasser. Fasit for 20 år siden ble nettopp tre 2. plasser og to 3. plasser.

Ernst A. Lersveen har flere teorier om hva som kan ha gått galt i det siste.

– Det er ingen nasjoner som har så mange unge jenter som oss som går på ski, så da kan vi ikke ha stelt planetene våre godt nok. Har de fått rett gjødsel? Og for det andre: Har det vært for mye dulling? spør Lersveen.

Ernst A. Lersveen Sportskommentator og tidligere TV 2-profil.

Men han tror ikke alle blir skremt av de enorme treningsmengdene Johaug la ned.

– Har de som er på landslaget nå en vilje til å gå inn i dette som er sterk nok? En vilje til å trene like mye som Johaug? Det blir sagt at ingen kan trene som Johaug gjorde, blir det en hvilepute? Jeg tror ikke Frida Karlsson tenker at hun ikke kan trene som Johaug gjorde, jeg tror heller hun tenker: Visst f ... kan jeg det, sier Lersveen.

VG har ikke lykkes med å få en kommentar landslagstrener Sjur Ole Svarstad. Fagsjef i toppidrett Kalfoss svarer og mener de ikke duller.

– Nei, vi følger en utviklingstrapp, det er det viktigste for oss. Og det er en styrke at vi kan ta de små stegene. Vi skal trene oss opp steg for steg, sier han til VG.

Kalfoss varsler en grundig evaluering når sesongen snart er ferdig. Trening og opplegg skal analyseres.

Niklas Dyrhaug mener den blir veldig viktig. Den tidligere VM-vinneren på stafett tror kanskje konklusjonen vil havne i motsatt ende av Lersveens utspill.

– Jeg tror stammen av laget har tøyd strikken for langt. Damene hadde stor selvtillit etter forrige sesong, så skulle de ta et steg til, da tror jeg totalbelastningen ble for stor og at det bikket over for noen. Men det er viktig ikke bare å sage de norske damene. Vi må ta utgangspunkt i hvor vi er og nå ser det ut som flere er på vei tilbake. De kan fortsatt gå på seg litt selvtillit før sesongen er over. De kan slå litt nedenfra igjen inn mot VM i Trondheim, sier Dyrhaug.

Tror du en av de norske damene tar en distanseseier i verdenscupen denne sesongen? Ja, den kommer! Nei. Tja, eneste mulighet er Heidi Weng.

Ernst A. Lersveen etterlyser at noen følger etter Johaug og Bjørgen som leverte på topp i mer enn ti år.

– Hvorfor tar ingen av de andre damene det løftet? Det lurer jeg på. Det ser dystert ut, sier Lersveen.

Therese Johaug. OL-dronning i Beijing.

Niklas Dyrhaug konkurrerte samtidig som Bjørgen og Johaug, og selv om Johaug vurderer et comeback til VM i Trondheim, så mener Dyrhaug det er viktig å se fremover.

– Therese er et unikum. Den standarden hun satte er ekstremt imponerende. Hadde de andre damene vært med på den farten hun hadde på treningsøktene, hadde det vel knapt vært noen på start nå, sier Dyrhaug med et lurt smil.