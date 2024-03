Det er nå hun skulle vært her. Det er nå hun skulle sett oppturen som sønnen er med på.

Landslagets førstekeeper Ørjan Håskjold Nyland nyter tillit i både Sevilla og på landslaget. Men når vi snakker om mamma Iris kommer tårene.

– Det er snart tre år siden, men det går ikke en dag uten at jeg tenker på det. Det er fortsatt utrolig tøft og sårt, sier Nyland til VG.

Høsten 2021 gikk Iris Håskjold bort etter kort tids kreftsykdom. Hun som betydde svært mye for Ørjan fikk aldri se sønnen slå tilbake etter noen tøffe år på banen med mindre spilletid.

– Det hadde vært ekstra kjekt, sier Nyland, før han må ta en pause og svelge unna tårene.

Samtidig vil han snakke om det. Som en viktig påminner til alle som leser om å ta vare på det gode mens man fortsatt har det.

– Det hadde vært ekstra spesielt å ha henne her, men jeg føler at hun er med i hver kamp. Det er det viktigste for meg. Det å miste noen er utrolig tøft. Likevel så skal man vite at det å kunne snakke med noen om det er utrolig viktig. Det er først når du mister noen at du skjønner at du ikke har så mye tid ... Du setter enda større pris på ting når slikt skjer. Du får et annet perspektiv på det, sier Nyland.

DYPT SAVNET: Ørjan Håskjold Nylands mamma, Iris Håskjold, døde i 2021. Foto: Privat

Fredag står han naturligvis mellom stengene når Norge møter Tsjekkia på Ullevaal. Etter en sesong som har gitt en etterlengtet opptur.

Han har spilt mer denne sesongen enn han har gjort de tre forrige sesongene til sammen. Så godt har han voktet buret i Spania at det nærmer seg en kontraktsforlengelse med Sevilla.

Kontrastene er store til lite spilletid og en enorm sorg på hjemmebane for snart tre år siden.

– Det var ganske tøft. Det var under covid og jeg bodde i et annet land, så det var vanskelig å reise mellom landene. Det var veldig tøft å vite at du ikke fikk være der så mye mot slutten. Selv om jeg ikke fikk en avslutning face to face, så fikk jeg det på FaceTime. Så gikk hun dessverre bort før jeg rakk å komme hjem, sier Nyland.

33-åringen reiste fra Molde i 2014. Opphold i Ingolstadt, Aston Villa, Norwich, Bournemouth og RB Leipzig – for å nevne noen – har gitt få sesonger med jevn spilletid.

Nyland har aldri gitt opp, og gir en stor dose ros til familien. Uten kona Tine og barna Oliver, Jonah og Ivo kunne ting sett annerledes ut.

– Familien har vært ekstremt viktig, både i gode og dårlige tider. Når du har kone og barn som venter på deg når du kommer hjem, så får du et helt annet perspektiv på ting. Det har nok hjulpet meg spesielt i de periodene hvor det ikke har gått så bra. Det gjør jo at man er frisk i topplokket når man skal på trening og prestere dagen etterpå, sier Nyland.

– Det hadde vært annerledes å komme hjem til en tom leilighet når ting går trått?

– Det tror jeg kunne vært veldig utfordrende. Jeg kjenner flere som har hatt den hverdagen og da blir det ofte til at du sitter og ser litt i veggen. Når du har barn og familie så løser de tingene seg selv. Bare det å ha familie eller kompiser rundt seg i en slik situasjon tror jeg er veldig viktig, sier Nyland.