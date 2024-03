Det viser et internt dokument fra skistyret, som VG har fått tilgang på.

For selv om ski-VM budsjetterer med et overskudd på 20 millioner kroner, så kommer det en tid også etter mesterskapet i 2025.

Og det er her problemene dukker opp:

For hvordan skal fremtidens verdenscuprenn i Granåsen arrangeres - i et anlegg som er pusset opp for mer enn 1,2 milliarder kroner?

På et møte 22. februar i år, så fikk skistyret en orientering om dette fra sin egen administrasjon.

«Økonomien i et arrangørselskap er ikke bærekraftig med mest sannsynlig rennkalender», heter det i dokumentet VG har lest.

I dokumentet er det også lagt ved en graf:

«Som man ser av grafen under er egenkapitalutviklingen ikke bærekraftig for et arrangørselskap. Dette gjelder både for mest sannsynlig verdenscupkalender med kvinnehopp/kombinert og langrenn annethvert år, og situasjonen blir ytterligere mer krevende når man tar inn junior-VM», står det i styredokumentet.

Det var Norge som i sin tid fremmet forslag om at arrangøren av ski-VM er nødt til å påta seg junior-VM året etter. Dette er et mesterskap som antas å gå tre millioner kroner i minus.

Administrasjonen i skiforbundet mener også at «øvrig risiko er vesentlig», viser skistyredokumentet.

Det handler spesielt om bemanning, der det kan bli behov for mer enn halvannet årsverk som ligger til grunn for dagens bemanning.

Men usikkerhet rundt fremtidig FIS-kalender, arenaleie til Trondheim kommune og generell prisvekst trekkes også frem som en risiko. Det samme gjør økonomien i norsk skisport som sådan:

«Skiforbundets/skikretsens fremtidige økonomi kan medføre eiere som ikke har kapasitet til å hjelpe ved eventuelle underskudd», heter det.

Dette svarer forbundet

Generalsekretær Arne Baumann i Norges Skiforbund skriver i en epost til VG at Trondheim kommune, Sør-Trøndelag skikrets og skiforbundet sentralt vurderer hvilke løsninger som er fornuftig i fremtiden.

Det arbeidet, skriver han, innebærer grundige analyser med tanke på økonomi, roller og ansvar i et fremtidig arrangementselsskap.

«I forbindelse med denne prosessen har administrasjonen i Skiforbundet orientert Skistyret om de grunnleggende utfordringene, og det er full åpenhet om hva disse innebærer. Også med tanke på de ulike behovene og interessene partene har», skriver Baumann.

Kommunedirektør i Trondheim, Morten Wolden, forteller VG at det jobbes med ulike modeller for et fremtidig selskap.

– Historien viser at tidligere selskaper i Granåsen har hatt utfordringer med å levere gode nok resultater over tid. Dette følges også opp av eierne i fellesskap, sier han.

To mulige løsninger

Egenkapitalen til skiforbundet har krympet markant de siste årene og likviditeten i forbundet er tidvis en utfordring.

Et overskudd fra ski-VM til neste år kan derfor bli viktig.

«Ved lavere overskudd enn 20 millioner kroner kan oppstartskapital og dekning til eventuelle underskudd fra WC-fondet bli mindre og dermed gi enda dårligere rammebetingelser for selskapet», heter det i styredokumentet.

Deretter skisseres det to mulige løsninger på problemet for fremtidens arrangørselskap av skirenn i Trondheim:

Den første løsningen er at Trondheim kommune går inn som hovedeier. Men det har kommunen allerede sagt nei til, ifølge dokumentet.

Den andre muligheten er at kommunen ikke tar betalt for arenaleie, samt at kommunen sørger for faste installasjoner som smøreboder når det gås langrenn, samt kommentatorbokser under hopprenn. På den måten slipper arrangørselskapet å leie inn dette fra år til år.

«Administrasjonen er av den oppfatning, gitt signaler i samtalene som har vært ført så langt, at det tvil bli krevende å komme til enighet med kommunen om hvordan man skal få til verdenscup i Granåsen», står det i det interne dokumentet.

Tanken om å avholde verdenscuprenn kun på Lillehammer i desember blir luftet.

Men:

«Dette vil i så fall skape kommunikative utfordringer for både NSF (skiforbundet), skikretsen og Trondheim kommune. "Da sitter man i så fall igjen med Raw Air (hopprenn, red. anm.) i mars, men også dette vil bli økonomisk utfordrende uten kommunen på lag», skriver skiforbundet selv.

Hos Norges Skiforbund roser man det anlegget som er på plass til VM om et år:

«Trondheim kommune har bygd et fantastisk anlegg, og her ønsker Skiforbundet å bidra til mest mulig ski-aktivitet, i bredde og topp, og det er vårt utgangspunkt i den gode dialogen vi har med kommune og skikrets», skriver Arne Baumann til VG.

Han får støtte av kommunedirektøren i Trondheim:

– Granåsen Idrettspark er under ferdigstilling og er ikke bare blitt landets beste hverdagsanlegg, men også et anlegg som er tilrettelagt for toppidrett og nasjonale og internasjonale arrangement og mesterskap i mange idretter, mener Morten Wolden.