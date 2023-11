– Det blir sagt at det kanskje er en fordel å rykke ned. Det er aldri noen fordel å rykke ned. Det kan man aldri si, sier Simon Mesfin til VG.

Han har vært sportslig leder i Lillestrøm siden 2017. I 2019 rykket LSK ned etter 45 sesonger på det øverste nivået, men sesongen etter rykket de umiddelbart opp igjen.

Også storklubber som Brann og Viking har opplevd en sportslig opptur etter nedrykk og deretter opprykk på første forsøk.

Nå er det Vålerenga som står i fare for å rykke ned fra Eliteserien. Med to kamper igjen å spille er de ett poeng bak Stabæk på kvalifiseringsplass. Det er tre poeng opp til Sandefjord på trygg plass.

– Vi må vinne de to neste kampene med en haug av mål, sa Vålerenga-trener Geir Bakke til VG etter 0–0 mot Stabæk for to uker siden:

Før kampen mot Stabæk uttalte Discovery-ekspert Kenneth Fredheim at han tror Vålerenga «kan ha godt av å rykke ned».

– Jeg har faktisk begynt å tenke at det kanskje ikke er så dumt. Å få nullstilt og jobbet litt mer i ro og fred. Se hva som skjedde i Brann og Viking. Klubbene er jo sammenlignbare, det er stort press som tre av de fire største byene i landet, sa Fredheim.

Flere andre eksperter har i løpet av sesongen vært innom den samme tanken. Men hovedpersonene i de store klubbene advarer mot nettopp dette.

– Jeg kjøper ikke konseptet med at det lønner seg å rykke ned. Isolert er det helt meningsløst å si. Men dersom man har valgt en retning og står for den langsiktig, så kan man til tross for et nedrykk klare å oppnå de målsetningene over tid, sier Mesfin.

– Sett i ettertid så kom Viking som klubb veldig styrket ut av det. Det var mange ting som tok Viking i en ny retning sammenlignet med hvordan det har vært før. Det var en konsekvens av ting som hadde skjedd over flere år. Men det er ikke gitt at man rykker rett opp igjen heller, sier Bjarte Lunde Aarsheim til VG.

CUPGULL: Bjarne Berntsen ledet Viking til opprykk og seier i cupfinalen 2019. Senere har assistentene Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim tatt over stafettpinnen. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Han var assistenttrener da Viking rykket ned i 2017. Senere har han tatt over som hovedtrener sammen med Morten Jensen. I 2021 tok Viking bronsemedalje.

Mesfin mener at nøkkelen for Lillestrøm var at de allerede hadde trimmet stallen økonomisk og begynt å satse på unge spillere før de rykket ned. Han mener at nedrykket var en konsekvens av nødvendige, langsiktige endringer i klubben, heller enn motsatt.

– Du må ha gjort noen grep hvis du skal få fart opp igjen. Faren er at du må gjøre mange grep i Obosligaen. Hvis sesongen går før du får effekt av grepene, er det for sent. Da blir det ett år til i Obos. Da er det fare for at det er døden over tid og at man ikke kommer seg opp igjen.

Lillestrøms sportslige leder mener at det aller viktigste er å stå samlet.

– Noen klubber spriker i alle retninger når man rykker ned. Jeg opplever at vi ikke gjorde det internt. Vi var klokkeklare på hva vi ville, så sto vi i det. Det var selvsagt ekstremt press fra omgivelsene. Noen ville at alle skulle få sparken, og alt det som kommer i kjølvannet av et nedrykk.

NEDRYKK: Tom Nordlie og Frode Kippe klarte ikke å berge Lillestrøm fra en tur ned i Obosligaen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Simon Mesfin svarer slik på spørsmål om hvordan det er å stå midt i en krise:

– Det var krevende. Det viktigste er at man ikke lar seg prege når man skal gjøre beslutninger for å redde plassen, og ikke minst når man skal ta beslutninger dersom det skulle gå til helvete og man ender opp med å rykke ned, sier Mesfin.

Vibeke Johannesen var daglig leder i Brann under nachspielskandalen og det påfølgende nedrykket. Hun omtaler det som «ganske heftig».

– Man blir møtt med de spørsmålene overalt. Det er ganske lange uker mellom kampene. Det går over ganske lang tid hvor man står i det spenningsmomentet hvor man er i en risikosone. Man prøver å holde fokus på arbeidsoppgavene og ufarliggjøre det for at det ikke skal bli for overveldende, men man kommer seg ikke unna, sier Johannesen til VG.

NEDTUR: Brann rykket ned etter en dramatisk kvalifiseringskamp mot Jerv på Intility Arena. Foto: Helge Mikalsen / VG

Hun beskriver det slik:

– Det er rett og slett smertefullt. Man ønsker så inderlig sterkt å klare å snu det. Man jobber bare enda hardere. Det er et vanvittig stort ønske om å bikke de marginene og få det til å snu. Underbevisst er det utmattende og man må hente alle kreftene man har.

– Man gjør tapre forsøk på å koble ut og hente energi. Det blir en veldig viktig del av deg og det betyr veldig mye for deg personlig, og også mange rundt.

Mads Bøyum er journalist i Bergens Tidende synes stemningen var enda mer amper da Brann rykket ned i 2014.

– Når en stor klubb rykker ned, er det flere som bryr seg. Det er flere supportere som blir sinte, flere tøffe spørsmål som stilles, større konsekvenser for budsjettene. Da Brann til slutt rykket ned, i kvaliken, gikk alt nesten absurd galt. Det var som en dårlig Heimebane-episode, sier han til VG.