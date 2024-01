– Man bør aldri tvile på Salahs dedikasjon, sier Pep Lijnders.

Skaden til den egyptiske stjernen har ført til spekulasjoner om en interessekonflikt.

Det er nemlig ikke alle som mener at det var riktig av Mohamed Salah å reise hjem til England.

– Han er kaptein. Han burde bli med laget uansett hva, selv om han kunne hadde et bein å stå på.

Ordene tilhører Ahmed Hassan. Ingen har flere landskamper enn mannen med 184 landskamper for Egypt. I løpet av karrieren vant han Afrikamesterskapet fire ganger.

– Jeg har alltid støttet Salah og var veldig fornøyd med hans tilstedeværelse som kaptein. Jeg hadde ingen problemer med hva han sa, men det viste seg at han planla å dra fra Egypt-leiren, sier Hassan ifølge Daily Mail.

LEGENDE: Ahmed Hassan trekker DR Kongo opp av bollen under trekningen av Afrikamesterskapet i april 2019. Foto: AMR ABDALLAH DALSH / Reuters / NTB

Mandag kveld uttalte Salahs agent at hamstringsskaden til Salah var mer alvorlig enn antatt og at han vil være ute i 21–28 dager.

– Hans største sjanse for å kunne delta senere i Afrikamesterskapet er å ta en intensiv rehabilitering i England og dra ned til laget igjen så fort som mulig, skrev agent Ramy Abbas Issa på Twitter.

Siden den gang har Egypt tatt seg videre fra gruppespillet på dramatisk vis. Etter å feiret som gale for det som så ut til å ha vært matchvinnermålet som sendte dem videre på overtid, glapp seieren da Kapp Verde utlignet på nytt på overtid.

Men samtidig som Egypt snublet på målstreken, skjedde det utrolige da Mosambik scoret to ganger på overtid og berget uavgjort mot Ghana. Dermed gikk Egypt allikevel videre på bekostning av Ghana.

I åttedelsfinalen venter andreplassen i gruppe F. Den spilles uten Salah.

– Jeg skjønner at Egypt er knust over å miste han. Vi ble knust over å høre at han ble skadet, sier Pep Lijnders.

– Den eneste grunnen til at deres medisinske team i samråd med vårt team bestemte seg for at han skulle komme tilbake, er for å gi ham best mulig sjanse til å være tilgjengelig hvis Egypt når finalen.

PS! Engelske Chris Hughton fikk sparken som Ghanas landslagssjef etter kollapsen mot Mosambik, som sendte den stolte fotballnasjonen på hodet ut av Afrikamesterskapet.