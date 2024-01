Den 16 år gamle fotballjuvelen Kendry Páez beskyttes nå døgnet rundt av livvakter i hjemlandet Ecuador. Dette skjer etter at den engelske storklubben Chelsea, som nylig sikret seg Páez for over 200 millioner kroner, har startet betalingen for sikkerhetsvaktene.

Ifølge avisen The Telegraph er årsaken at Ecuador nå herjes av en voldsbølge, etter at en beryktet narkobaron rømte fra fengselet i forrige uke. Landets president Daniel Noboa har innført unntakstilstand i 60 dager og satt inn militære styrker for å slå ned på de kriminelle gjengene, skriver Aftonbladet.

Hysteriet rundt 16-åringen tok fullstendig av da han ble den yngste søramerikaner som scoret i en VM-kvalifiseringskamp. Det skjedde da han sendte hjemlandet i ledelsen mot Bolivia 13. oktober i fjor. Ecuador vant 2–1. Páez var da 16 år og 161 dager.

MØTTE FANSEN: Kendry Páez etter en kvalifiseringskamp mellom Ecuador og Chile i november. Foto: Dolores Ochoa / AP / NTB

16 år gamle Páez, kjent som «hele Sør-Amerikas nye juvel», kan ikke flytte til England og spille for Chelsea før han fyller 18 år. Han spiller for CSD Independiente del Valle i hjemlandet frem til han er klar for Chelsea 1. juli 2025. Men London-klubben tar ingen sjanser og har satt inn omfattende sikkerhetstiltak rundt stjerneskuddet og hans familie.

For en drøy uke siden stormet væpnede medlemmer av narkogjengen Los Choneros inn i et direktesendt TV-program. De viftet med dynamitt og håndgranater foran kameraene.

Denne artikkelen er laget ved hjelp av AI-verktøy fra Anthropic, og kvalitetssikret av VGs journalister.