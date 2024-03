– Jeg skal være i Roma, ja.

Friidretts-EM i den italienske hovedstaden er i andre uken i juni.

Samme måned som kona Elisabeth Asserson Ingebrigtsen har termin.

Det kan bli en skvis for det meritterte løpsesset.

– Hvis kona mi føder samme dag som jeg har et stort løp, da kommer jeg til å løpe og dra hjem etterpå. Det er sånn det er, sier Ingebrigtsen til The Times.

– Det er kanskje ikke helt ideelt med tanke på at det ligger et EM i Roma i starten av måneden, men vi har snakket oss gjennom dette og tenker at vi skal finne en måte å løse det på, har Jakob Ingebrigtsen tidligere sagt om terminen av sitt første barn.

Side om side i Roma skal også regjerende verdensmester Josh Kerr trolig stå.

Helt siden skotske Kerr slo Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås på 1500 meter i fjorårets VM har det vært en evigvarende ordkrig.

DRAMA: Josh Kerr tok gull foran Jakob Ingebrigtsen (sølv) og Narve Gilje Nordås (bronse) i Budapest-VM i 2023. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Etter at Ingebrigtsen tok VM-gull på 5000 meter (samme mesterskap) fikk han spørsmål om han var revansjesugen på å slå Kerr etter å ha havnet bak ham på 1500-meteren.

– Nei, han var bare den neste fyren. Hvis jeg ikke hadde løpt finalen, så ville han sannsynligvis vunnet. Det er sånn jeg ser løpet. Det er klart at hvis du snubler og faller, så kommer noen til å vinne løpet, og han var bare den neste fyren, sa Ingebrigtsen da.

– Han kan være respektløs overfor meg. Det går fint, men det er jeg som har VM-gullet og det er jeg som kommer til å være verdensmester de to neste årene uavhengig av hans kommentarer, svarte briten.

Og etter det har det stadig kommet flere sitater, spesielt fra De britiske øyer.

– Det største problemet er å gi folk som (Josh) Kerr oppmerksomhet, sier Ingebrigtsen til The Times nå.

– Jeg er streng og notorisk når det gjelder mitt eget tankesett. Hvis andre utøvere ikke er det samme, kan jeg ikke respektere dem slik jeg respekterer meg selv. Det er hva jeg ser i «call rooms». Selvfølgelig kommer ikke folk til å slå meg, fordi de ikke har halvparten av mentaliteten som jeg har.

Det er en stor sesong i vente for Jakob Ingebrigtsen med utendørs-EM og sommer-OL i Paris i vente.

Sandnes-løperen har ett OL-gull, to VM-gull og ni EM-gull.