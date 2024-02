Den 50 år gamle teamsjefen skal være frikjent etter en etterforsking av det en kvinnelig kollega skal ha påstått er upassende oppførsel mot henne.

Tidligere i februar ble Horner satt under granskning av lagets østerrikske morselskap Red Bull GmbH. Granskningen ble gjennomført av en ekstern advokat, og Horner ble avhørt 9. februar. Rapporten skal ifølge Sky Sports være på over 100 sider.

Horner har avvist anklagene og hevdet sin uskyld i saken hele veien.

Max Verstappen (t.h) mister sjefen sin rett før sesongstart. Her er han avbildet sammen med Christian Horner (t.v) på testing i Bahrain 23. februar. Foto: Darko Bandic / AP / NTB

Lewis Hamilton uttalte seg onsdag for første gang om Horner-granskningen:

– Jeg tror det er et veldig viktig øyeblikk for sporten, og vi må sørge for å være tro mot verdiene våre.

– Det blir veldig interessant å se hvordan dette blir håndtert, og effekten det kan ha på sporten vår, sier Mercedes-føreren ifølge Sky Sports.

Horner har ledet Red Bull helt siden oppstarten i 2005. De har tatt syv VM-titler for førere og seks gull for konstruktører i løpet av de 19 årene.

Forrige uke startet sesongoppkjøringen og testingen av årets Formel 1-biler. Der var Horner tilstede sammen med Red Bull-teamet, selv om han var under etterforskning.

Årets sesong starter torsdag 29. februar med den første treningen i Bahrain før løpet lørdag 2. mars.