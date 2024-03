VG skrev tidligere denne uken om Chelsea-stjernen som er tiltalt etter en episode i London i januar 2023.

Hun forklarte seg via videolink tidligere denne uken, og erklærte seg ikke skyldig. Siden har Chelsea kommentert saken.

Chelsea-manager Emma Hayes sier ifølge australske ABC at dette er en vanskelig tid for kneskadede Kerr, men at 30-åringen har full støtte fra klubben. De har imidlertid ikke kommentert detaljene i saken.

Det har ikke vært kjent hva det var for noe Kerr skal ha sagt til politimannen som var rasistisk. Tabloidavisen The Sun har nå funnet ut hva for noen ord som ble sagt i tildragelsen i London:

– Din dumme, hvite drittsekk.

Siden har Guardian fått bekreftet at det var dette som angivelig ble sagt.

Saken har fått stor oppmerksomhet i australske mediene, og de fleste har også videreformidlet de angivelige ordene som falt.

I rettsdokumenter ABC har fått tilgang til kommer det frem at Kerrs advokater har bedt om at saken forkastes. Dette ønsket skal fremlegges på en høring i april.

Kerr, som er vokst opp i Perth vest i Australia, har selv indiske røtter da hennes far er halvt indisk. Hun var kaptein på det australske landslaget som tok seg helt til semifinalen under VM i fjor.