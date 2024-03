For ut fra hvilen kom Kristian Thorstvedt inn for den nordnorske midtbanegeneralen.

– Jeg tror jeg har fått et eller annet magevirus. Jeg har vært litt dårlig i de siste par-tre dagene. Jeg er ikke i toppform og da holdt det dessverre i 45 minutter for meg, sier Berg til VG – på litt avstand – etter kampen.

Berg har blitt en av Ståle Solbakkens mest betrodde spillere og har startet det aller meste av kamper i EM-kvalifiseringen som ble avsluttet i 2023.

Mot Tsjekkia ble det dog verre å prestere.

– Det er ikke det mest behagelige. Man ønsker å være i toppslag. Sånn er det av og til. Det er ikke farlig. Iblant må man pushe grensen og så strekke hånden i været når det ikke går lenger, sier nordlendingen til VG.

Foruten Berg-byttet i pausen valgte Ståle Solbakken å vente med byttene til Erling Braut Haaland og Oscar Bobb ble tatt av banen med et kvarter igjen å spille.

– Det handlet rett og slett om at vi ikke ville lage så mye privatkamp ut av det. Patrick byttet ut på grunn av magesjau. Så ville vi se et sammensatt lag i 25 minutter. Så det var litt avtalt, sier Ståle Solbakken til VG.

Landslagssjefen mener Norge viste gode ting, men lot seg irritere over måten laget hans slapp inn mål på.

– Jeg synes begge omgangene var veldig like. Vi spiller en halv omgang veldig bra. Så er vi litt uheldige i den andre enden. Det skjer litt i begge omganger at vi gjør det litt vanskeligere, mister en del baller og så får de komme mer inn i kampen uten at de dominerer. Så må vi bare legge oss flate og si at vi ikke kan slippe inn slike mål, sier Solbakken.