Pasningen som «åpnet opp» hele Sheffield Uniteds høyreside etter en time spill var av den svært lekre sorten, var millimeterpresis og til slutt tellende.

For lagkompis Phil Foden var mottager, han slo inn i boksen der Julián Álvarez skled inn 2–0-scoringen, et mål som også ble kampens siste.

Dermed har desember gått som en drøm for 20-åringen, som har både scoret i Champions League, blitt verdensmester for klubblag og trolig sin beste opplevelse i Premier League dagen før nyttårsrakettene fyres opp i Manchester.

Bobb kom for øvrig inn allerede etter 50 minutter. Da hadde hjemmelaget dominert totalt, men slitt med å skape de virkelig store sjansene.

85-15. Det var for eksempel ballbesittelsesprosenten til pause og oppsummerer greit hvordan den første omgangen så ut.

De få sjansene som kom var sjelden store og det var først da midtbanespiller Rodri valgte å gjøre ting på egenhånd at målet kom.

Spanjolen fikk et pent gjenlegg av Phil Foden. Deretter passerte han en mann, Sheffield Uniteds midtforsvar bare rygget og rygget, og da smalt Rodri til fra rundt 16 meter. Avslutningen var hard og langs bakken føk ballen i lengste hjørne.

Utover det var det lite som skjedde med unntak av at Pep Guardiola fikk et gult kort for sin rasende reaksjon mot fjerdedommeren, da han mente hjemmelaget skulle ha frispark.

Men etter en time fikk Oscar Bobb ballen ute til venstre.

Han brukte litt tid, før han tredde rekkekamerat Phil Foden gjennom med en millimeterpresis pasning mellom to spillere. Foden takket og bukket, slo ballen inn i feltet, der Julián Álvarez skled ballen inn i det åpnet målet.

«En herlig ball fra Bobb», skrev BBC. Manchester Evening News kalte boksåpnerpasningen for «nydelig».

– Det er en genial ball, utbrøt Viaplay-kommentator Sven Bisgaard Sundet da Bobb spilte fri Foden.

– Han holder igjen til det rette øyeblikket. Det er en genial pasning, sa Nils Johan Semb om scoringen.

– Jeg får frysninger av den pasningen, fulgte Bisgaard Sundet opp med.

Bobb fikk senere selv en stor mulighet til å pynte på resultatet, men avslutningen hans godt inne i Sheffield Uniteds 16-meter ble stoppet av en utrolig blokkering.

Det ble ingen flere scoringer etter Álvarez 2–0-mål. Seieren sender City opp på en annenplass etter 19 spilte kamper, bare to poeng bak ligaleder Liverpool.

VG informerer: Journalist Mikal Aaserud trente Lyns guttelag da Oscar Bobb spilte der i 2014 og 2015.