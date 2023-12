Bohinen tok over som midlertidig trener i Jerv i oktober. Onsdag ble det klart at 54-åringen fortsetter i stillingen i to år til.

− Jeg kom til Jerv for at vi skulle holde plassen i OBOS-ligaen, det klarte jeg ikke og det kjenner jeg litt på. Det er mye som sitter der. Jeg vil være med å reparere det jeg ødela på en måte, sier Bohinen til Jervs hjemmesider.

Grimstad-klubben rykket ned fra Eliteserien i fjor, og Bohinen maktet ikke å redde laget fra nok et nedrykk i 2023. Neste sesong spiller Jerv i 2.-divisjon.

Bohinen har signert en kontrakt som strekker seg ut 2025-sesongen.