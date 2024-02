Han snakker om et felt stappfullt av stjerner som skal spille i perioden 9.-16. februar i Berlin og feriebyen Weissenhaus i en turnering som vises på VG+ Sport.

– Det er en generasjonskamp, sier han til VG.

– Det er fire unge og fire gamle. Og jeg er en av de gamle.

Etter å ha gått til topps i årets første turnering i Champions Chess Tour tidligere i uken, står Magnus Carlsen nå foran en helt ny utfordring i «Freestyle Chess G.O.A.T. Challenge».

Den som er G.O.A.T. er selvfølgelig Magnus Carlsen.

Derfor fikk han en helt spesiell mulighet da tyskerne ringte ham og ville arrangere Fischersjakk:

– Jeg ble kontaktet av dem for en tid tilbake, og de spurte meg hvilket format jeg ønsket meg. Nå har jeg fått det jeg vil.

Fischersjakk er den eneste grenen som Magnus Carlsen aldri har hatt VM-tittelen. Foto: Lennart Ootes

De seks siste av åtte spilledager spilles det nemlig etter reglene i klassisk sjakk med 90 minutter/40 trekk pluss 30 minutter for resten av partiet, pluss 30 sekunder per trekk.

– Det er veldig spennende. Jeg har lenge ønsket meg dette formatet.

– Hvorfor ville du ha det slik?

– Jeg har lenge tenkt at man burde ha lengre tid når man spiller Fischersjakk, eller Freestyle, som de kaller det her.

– Hvorfor?

– Fordi i Fischersjakk må du tenke fra trekk én - mens vi i vanlig sjakk bruker teori i starten og ikke trenger å tenke. Derfor er det mer utfordrende å spille Fischersjakk med kortere tenketid.

– Nå ser jeg frem mot å spille her med lengre tenketid.

Magnus Carlsen har ellers i stor grad spilt i «fartsdisiplinene» de siste årene, og ble i romjulen verdensmester både i hurtig- og lynsjakk.

Han mener altså at feltet består av fire unge og fire gamle:

De unge: Alireza Firouzja (20), Nodirbek Abdusattorov (19), Gukesh D (17), Vincent Keymer (19).

De gamle: Magnus Carlsen (33), Fabiano Caruana (31), Levon Aronian (41), Ding Liren (31).

NY I VG: Torstein Bae er kjent fra sjakksendingene på NRK. Nå skal han for første gang kommentere for VG. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Torstein Bae skal for første gang kommentere på VGTV etter ti år som NRKs sjakkekspert.

– Jeg har store forventninger av tre grunner, sier Bae til VG.

– Det er et enormt felt som er helt historisk når vi snakker om Fischersjakk, eller Freestyle Chess som det kalles her. Så er det et spennende format, hvor Magnus får Fischersjakk med lang tenketid, slik han ønsker.

Torstein Bae mener at Carlsen er veldig inspirert:

– Magnus er åpenbart entusiastisk og sterkt involvert i denne turneringen, hvilket gjør meg veldig optimistisk med hensyn til hans prestasjon i Tyskland. Fischersjakk er et svakt punkt for vår mann, men nå er opplegget slik han ønsker, han er alltid best mot de beste, og nå skal han sette skapet på plass også i denne grenen.

Fischersjakk er den eneste offisielle VM-grenen i sjakk der Carlsen aldri har vært verdensmester. På Høvikodden i 2019 tapte han finalen mot Wesley So og i Reykjavik i 2022 tapte han for Jan Nepomnjasjtsij i semifinalen.

– Jeg er sikker på at det blir spennende og morsomme sendinger gjennom åtte dager, og håper mange benytter sjansen til å følge Magnus, sier Torstein Bae, som skal jobbe sammen med programleder Vegard Aulstad.

