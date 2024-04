– Vi vet ikke det helt ennå. Hun skal gjennom tester og hvis de er positive, og alt er bra med henne, så kan det hende at hun dukker opp her. Det viktigste er at hun har det bra, sier Guro Reiten til VG. Norge starter EM-kvalifiseringen mot Finland fredag.

Chelsea-spilleren var på banen da Arsenal-spiller Maanum falt om i ligacupfinalen.

– Ubehagelig. Skummelt. Man blir redd og lei seg. Det var masse følelser der, sier Guro Reiten om opplevelsen på Molineux Stadium i Wolverhampton.

Landslagsvenninnen kollapset og forsvant ut på båre med oksygenmaske.

– Vi visste at hun fikk den beste hjelpen og vi fikk ganske fort beskjed om at det gikk bra med henne, sier Reiten. Hun var kontakt med Maanum på sms etter ligacupfinalen.

– Jeg fikk svar ganske fort. Det var godt, sier Reiten. Hun spilte videre etter den tøffe opplevelsen med en god venninne involvert.

– Det var vanskelig. Det satte en støkk i en. Fotball blir uviktig. Men en gang vi fikk beskjed om at det gikk bra og at kampen kom til å bli startet igjen, så må man jo bare svitsje fokus, være rå på det, og prøve å legge det fra seg så godt som overhode mulig, sier Reiten.

Hun føler at hun klarte å være profesjonell under krevende omstendigheter. Maanums kollaps gjør henne ikke redd.

– Det gjør ikke det, sier hun.

– Dere utsettes for ganske store belastninger som spillere?

– Vi får veldig god oppfølging av gode medisinske team som tar vare på oss. Det så vi ute på banen søndag. Frida fikk den beste hjelpen hun kunne få. Sånne ting skjer jo ikke bare på en fotballbane. Det er selvfølgelig skummelt. Men det gikk bra.

Ifølge landslagssjef Gemma Grainger er en avgjørelse ventet tirsdag. Hun snakket med Maanum lørdag kveld.

– Arsenal skal konkludere etter testingen. Hvis de er fornøyde, så håper jeg Frida kan bli med. Hun ønsker å være med, det er veldig fint, sier Grainger til TV 2.

Gemma Grainger Landslagssjef

– Vi er veldig triste over nyheten om Frida. Vårt apparat er i dialog med Arsenal og vi vil følge opp tett. Vi sender henne våre varmeste tanker og ønsker, sier Grainger til VG mandag.

Frida Maanum kollapset og ble tatt hånd om av helsepersonell under Arsenals ligacupfinale mot Chelsea søndag, som Arsenal vant. Hun ble båret ut på båre, men var stabil og ved bevissthet etter kort tid.

– Det går bra med Frida nå og hun følges opp av medisinsk team i Arsenal, sa mamma Liz-Heidi Leonardsen til VG etter kampen.

Mandag samles Norge til landslagssamling foran kvalifiseringen til EM i 2025. Etter kampen mot Finland på Ullevaal fredag venter Nederland borte neste tirsdag. Italia er det siste laget i Norges gruppe.