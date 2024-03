Saken oppdateres.

NRK skriver at et TV-team skal følge brødrene i oppkjøringen til OL.

– Filmingen begynner nå i disse dager, og den viktigste grunnen til at vi har gått med på dette, er at vi får være med å sette rammene for innholdet, sier Henrik Ingebrigtsen til NRK.

Brødrene har tidligere deltatt i serien «Team Ingebrigtsen», som gikk på NRK fra 2016 til 2021.

Ifølge TV 2 er det Amazon som skal lage serien.