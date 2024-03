– Jeg skal ikke gi deg en overskrift der jeg kaller det skremmende, men la oss kalle det veldig interessant ...

Ingebrigtsen åpner forsiktig da VGs reporter tar opp bruken av høydetrening i norsk langrenn – i et langt intervju med ulike temaer.

Men verdens beste mellomdistanseløper blir raskt klarere i tonen.

Hva er høydetrening? Vis mer ↓ Høydetrening er vanlig i utholdenhetsidretter. Det betyr at man gjerne drar til plasser rundt 1800 meter - og høyere - over havet. Ofte trener og bor man der i rundt tre uker sammenhengende.

Målet med høydetrening er å forbedre kondisjonen - ved at man stimulerer kroppen til å danne flere røde blodceller , som gir høyere hemoglobinmengde i blodet.

Det er lavere lufttrykk i høyden , og kroppen må strebe mer for å ta opp oksygen.

En rekke av Norges beste utøvere i vintersport, friidrett, svømming og triathlon har sverget til høydetrening.

Høydetrening eller ikke har stadig vært diskutert i norsk langrenn. Heltene Therese Johaug, Petter Northug og Marit Bjørgen sverget til det, og har reagert på at det har blitt mindre vanlig.

– Det handler nok om hvem som bistår dem med erfaring og kompetanse. Olympiatoppen er også skeptiske til effekten av høydetrening, men det er vanskelig å argumentere mot høyde når norske løpere har blitt så gode utelukkende med trening i høyden. Det er rart, sier Ingebrigtsen.

TYNN LUFT: Filip, Jakob og Henrik Ingebrigtsen har alltid brukt høydetrening i sin karriere. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Johannes Høsflot Klæbo (utenfor landslag) har satset på høyde i flere år. Fra landslaget var derimot Simen Hegstad Krüger eneste herreløper som gjorde det i oppkjøringen.

Kvinnelandslaget har brukt mer høydetrening de siste årene. Det samme har flere av de beste svenskene gjort før denne vinteren - men ikke Ebba Andersson, fjorårets VM-dronning.

– Det å trene med kontinuitet og trives med det man gjør, trumfer det meste. Trives man ikke i høyden, er det ikke noe poeng. Men det er i den grad man er seriøs eller ikke, sier Ingebrigtsen og legger til:

– Blir jeg bedre til å løpe av å være i høyden, trives jeg i høyden. Det er ikke vanskelig å trives en plass som gjør meg bedre. Det blir useriøst som toppidrettsutøver.

– Kanskje det er et ønske om ikke å bli bedre. Jeg vet ikke hvordan resultatene underbygger det de gjør. Hvordan går det med de som ikke er i høyden, spør Ingebrigtsen.

VG: – I sist VM tok Klæbo, Krüger og Pål Golberg alle tre gull. Klæbo var eneste som kjørte høyderegime i forkant.

– Hm, ja …

– Det er helt utenkelig, rart ... Som utøver er det ikke alt du skal ha ansvar for selv. Særlig når du er i et forbund som dem, med ganske store midler og mye god kompetanse. Det er mange ledd som svikter her.

– Hva er din teori om hvorfor mange dropper høyden?

– Jeg tipper de blir fortalt noe, som at det ikke har så stor effekt. Mange får et enormt løft når man kommer ned fra høyden. Den hadde man ikke hatt uten høydetrening. Men det er litt sånn at det man tror på, det funker.

Per Elias Kalfoss Fagsjef for langrenn i Skiforbundet.

Per Elias Kalfoss, fagsjef for langrenn i Skiforbundet, starter med å rose Ingebrigtsens prestasjoner da VG konfronterer ham.

– I vår treningsfilosofi er det flere veier til toppen, der en av dem er høydetrening. Vi forsøker å tilrettelegge for en individuell optimalisering, der det beste for den enkelte utøver får høy prioritet, balansert med verdien av å ha et lag som trener og utvikler seg sammen, sier Kalfoss og legger til:

– Vi har kontinuerlige diskusjoner om hva som er det optimale. Etter årets sesong vil vi evaluere vår praksis og legge planer fremover.