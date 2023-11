Torsdag kveld var det opptøyer i den irske hovedstaden. Nå melder Irish Mirror at Mc Gregor offisielt er under etterforskning for oppfordring til hat på Twitter, nå kalt X.

Den irske avisen skriver at det er på grunn av meldinger i sosiale medier nylig at McGregor nå er under etterforskning. MMA-stjernen skal ha postet meldinger både før og etter opptøyene torsdag.

«Irland er i krig. Du høster det du sår», skal McGregor ha skrevet på X.

Videoer viser kaoset som oppsto i Dublin torsdag kveld:

McGregor kommer fra forstaden Crumlin til den irske hovedstaden. 35-åringen har hatt belter i flere vektklasser siden 2008. McGregor prøvde seg i bokseringen mot Floyd Mayweather i 2017. 35-åringen er en gigant i hjemlandet.

I opptøyene i Dublin ble biler brent og butikker plyndret.

Tre saker er under etterforskning etter torsdagens forferdelige tilstander i Irland. En for angrepet på en jente, en for opptøyene og en for kommentarer om å spre hat.

Et barn på fem år, en kvinne i 30-årene og en mann i 50-årene skal ha blitt alvorlig skadet i et knivangrep ved skolen Gaelscoil Chláiste Mhuire opplyste politiet. I tillegg skal en fem år gammel gutt og en jente på seks år ha blitt lettere skadet. Dette skal ha utløst opptøyene senere torsdag.

– Det er enorme ødeleggelser fra en opprørsk mobb, sa politisjef Drew Harris under en pressekonferanse fredag morgen.