Halvor Haugland Byfuglien er trener for KFUM Oslos 12-årslag for gutter.

Etter å ha lest VGs artikkel om Ullern, som driver spillerjakt på 12-åringer og tilbyr et fotballakademi fra 5-årsalderen, tok han til Facebook.

Han skrev:

– Jeg tenker at dette er galskap... Og tenker at jeg er bekymret for utviklingen i barne- og ungdomsfotballen som vi er så glad i.

Han hadde også et lite apropos:

– I helga var jeg på Hamar som trener for gutter 12-laget til KFUM. Idet jeg pakket meg ut av bilen lørdag morgen, ble jeg møtt av en hyggelig fyr på p-plassen. Han presenterte seg og lurte på om jeg hadde en «squad list» – fordi han var «scout» for Ajax. Vi er utgangspunktet glad i speiderbevegelsen i KFUM, men der ble jeg bare paff. Gutter 12 år!

VG har kontaktet Ajax om episoden, men den nederlandske klubben har ikke besvart våre henvendelser.

Overfor VG forteller treneren om aha-opplevelsen.

– Jeg har vært trener i KFUM i bortimot 25 år, og de siste elleve årene har jeg trent et jentelag. Nå har jeg en sønn på 12 år. Det er et helt annet «ball game» enn å drive med jentefotball. På godt, men kanskje mest på vondt.

Byfuglien jobber også med kommunikasjon i KFUM. Han uttaler seg her som privatperson.

– Befriende ærlig

Turneringen i Hamar var et såkalt elitetiltak i regi av Norsk Toppfotball. HamKam inviterte 12-åringene til blant annet Bodø/Glimt og Molde.

– For å være helt ærlig, så synes jeg tiltaket alt i alt var veldig rolig og fint. Jeg tror vi var de eneste som kom dit med et rent klubblag. De andre er jo stort sett regionslag.

– Jeg ble likevel satt ut. Her tar vi med oss madrass og sovepose for å sove i et klasserom, og så kommer det en Ajax-speider bort til meg.

– Er det smart med sånne elitetiltak for 12-åringer?

– Rent personlig synes jeg det er veldig tidlig. Det er jo egentlig en sesong før de går inn i ungdomsfotballen.

Erik Hoftun er sportssjef i Norsk Toppfotball.

– At agenter og speidere følger tiltak for unge spillere er en kjent utfordring og noe vi absolutt ikke synes noe om. Vi vurderer fortløpende om vi skal stenge tiltakene slik at agenter/speidere ikke slipper inn, skriver Hoftun til VG.

Han legger til at alle arrangører har fått beskjed om å ikke dele ut liste med nummer og navn på spillerne.

Hva er det? Turneringer for samtlige 32 toppklubber for aldersklassen G12 til G15. Alle skal få fire kamper på nasjonalt nivå. Når ble det innført? 2018. Hvorfor? – Tiltaket er rettet mot spillere som er ivrigst og har kommet lengst i utviklingen. I all læring og utvikling er det viktig å ha høyest mulig kvalitet på skolering og utdanning, og dette tiltaket er et ledd i dette, sier Erik Hoftun. – Det må også nevnes at Norge begynner med slike tiltak langt senere enn de fleste andre nasjoner vi konkurrerer mot.

Har rike foreldre og riktig bostedsadresse blitt viktig for å kunne bli fotballproff?

I artikkelserien «Den delte fotballbyen» går VG i dybden på forskjellene i Fotball-Oslo.

I Facebook-innlegget deler Byfuglien VGs sak om Ullern og omtaler det som «galskap». Det er en breddeklubb som har mål om å skape toppspillere, og det koster mye – opptil 18.450 kroner i treningsavgift – å delta på akademiet.

– Jeg leste den med interesse, selvfølgelig, for det er jo akkurat i det alderssegmentet jeg er i nå. Jeg blir egentlig ikke noe overrasket over det som fremkommer. Jeg synes det er befriende ærlig den beskrivelsen som gis der.

– Når det er så befriende ærlig, så får man kanskje løftet debatten.

ULLERN: Sportslig leder Magne Aarvik fortalte i VG hvordan breddeklubben satser i sitt akademi. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Aftenposten satte i fjor søkelyset på de store Oslo-forskjellene – blant annet ved å kartlegge hvilke klubber som har akademitilbud.

Aftenposten kunne da vise at 75 prosent av klubbene med akademi ligger i bydeler med lav andel fattige barnefamilier.

I tillegg gjorde avisen undersøkelser som viste at lag fra rike områder i Oslo dominerer fotballen allerede fra barna er 12 år.

– Fotballen blir individuelle prosjekter i mye større grad enn tidligere. Og at det er «like muligheter» i Oslo-fotballen nå, det er det nok dessverre ikke. Så tror jeg at det går an å lage sunn og god klubbdrift på helt andre måter enn ved hjelp av masse penger, sier Byfuglien.

TOPPFOTBALL: KFUM Oslos Petter Nosa Dahl i eliteseriekampen mot Sarpsborg 08. Foto: Christoffer Andersen / NTB

I eliteserieklubben KFUM står man i spagaten: Man må tenke både topp og bredde. Også der blir det stadig flere betalte klubbtrenere i ungdomsfotballen.

– Å bevare identiteten ved hjelp av store årganger, det er jo noe vi har vært veldig opptatt av og ønsker å verne om her i klubben. Samtidig merker vi kravene og forventningene, økt bruk av akademier og hospitering til og fra andre klubber. Det gjør at klubbtilhørigheten kan viskes bort, og det utfordrer klubbidentiteten og frivilligheten.

– Det er bare å erkjenne at dette er krevende også for oss i KFUM.