Det fortalte han til pressen i forkant av helgens Formel 1-runde i Australia. Verstappen har åpnet sesongen prikkfritt med to av to seirer i henholdsvis Bahrain og Saudi-Arabia.

De siste ukene er det imidlertid noe helt annet som har stjålet overskriftene i Formel 1-sirkuset.

Red Bull-sjef Horner har nemlig vært anklaget for upassende oppførsel overfor en kvinnelig kollega.

Horner-saken Dette har skjedd Vis mer ↓ Red Bulls teamsjef Christian Horner ble tidlig i februar anklaget for upassende oppførsel mot en kvinnelig ansatt i Red Bull.

Flere medier meldte at anklagene innebar at 50-åringen blant annet skal ha sendt upassende bilder til den kvinnelige kollegaen.

Horner har hele veien avvist anklagene og hevdet sin uskyld i saken.

Før sesongstarten i Bahrain, opplyste Red Bull i en pressemelding at den interne granskningen var fullført og at Horner er renvasket.

I etterkant har flere andre teamsjefer i Formel 1 reagert på avgjørelsen. Også Max Verstappens far, Jos, har gått hardt ut mot Horner og beskyldt ham for å skape problemer innad i laget.

I slutten av februar bekreftet laget at klagen mot Horner var blitt avvist.

Verstappen er tydelig på at han ikke ønsker å bli involvert i utenomsportslig bråk, men det har blitt spekulert i om Horner-bråket kan sende Formel 1-sirkusets ubestridte ener for øyeblikket til konkurrenten Mercedes.

Verstappen la likevel til følgende da han torsdag møtte pressen i Melbourne.

– Ut ifra hva jeg vet, så har alt blitt håndtert helt riktig. Jeg kommer ikke til å gå inn på flere detaljer siden jeg heller ikke vet noe mer. Det er heller ikke min oppgave å få mer klarhet i det.

Den suverene Formel 1-kongen er i tillegg klar på at bråket ikke har påvirket ham.

– Det er veldig enkelt å bare ta plass i bilen og prestere. Skulle vi gjerne pratet mer om bilen? Ja, muligens. Vi forsøker uansett bare å jobbe for å gjøre ting bedre og fortsette å vinne.

Han er i tillegg innstilt på å bli værende i Red Bull fram til kontrakten går ut etter 2028-sesongen.

– Det hadde vært en flott historie for meg å være her helt fram til det. Dette er som min andre familie, og jeg har alltid følt meg komfortabel her